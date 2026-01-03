Tesco rozjelo lednovou lavinu slev
3. 1. 2026 – 10:30 | Zprávy | Anna Pecena
Od začátku roku Tesco nenechává nikoho na pochybách, že chce zákazníky nalákat hned po svátcích. Leták platný od 2. 1. do 6. 1. 2026 je plný výrazných slev na maso, uzeniny, mléčné výrobky i běžné zboží do domácnosti. Kdo měl pocit, že leden bude drahý, tady může rychle změnit názor.
Maso a uzeniny v hlavní roli
Největší pozornost na sebe v letáku strhává maso. Mleté hovězí Tesco vychází se slevou na 109,90 Kč za balení, což je nabídka, která potěší každého, kdo plánuje poctivý oběd nebo domácí sekanou. Vepřová krkovice bez kosti klesla na 78,90 Kč, zatímco vepřová plec na plátky je k dostání za 104,90 Kč. To jsou ceny, které se běžně objevují spíš při letních grilovacích akcích než hned po Novém roce.
Uzeninová část letáku drží podobně silnou linii. Kuřecí šunka standard se prodává za 16,90 Kč, turistický salám Tesco za 21,90 Kč a šunka nejvyšší jakosti vychází na 26,90 Kč. Pro rychlé večeře, chlebíčky nebo studenou kuchyni je to ideální kombinace.
Sýry, mléčné výrobky a snídaně
Milovníci sýrů se také dočkali. Eidam 45 % je v akci za 13,90 Kč a italská mozzarella klesla dokonce na 16,90 Kč. K tomu se přidává smetanový sýr President za 29,90 Kč, který se hodí jak na pečení, tak na rychlé pomazánky.
Ve snídaňové kategorii zaujme bílý jogurt Madeta za 15,90 Kč nebo Emco Mysli, které vyjde na 74,90 Kč. Pro čajové večery je připraven Pickwick čaj za 27,90 Kč a rostlinné mléko Alpro Vanilla se prodává za 44,90 Kč. Pro rodiče menších dětí je zajímavá i kapsička Sunar do ručičky za 19,90 Kč.
Domácnost a drogerie jako bonus
Leták ale nekončí u potravin. Tesco přidává i slevy na běžné zboží do domácnosti. Domestos WC čistič vyjde na 39,90 Kč a zubní pasta Odol je v akci za 29,90 Kč. Kečup Hellmann’s XXL balení se prodává za 54,90 Kč, což je nabídka, která se hodí do každé spíže.
Celý leták působí jako jasný vzkaz: po svátcích se nešetří na slevách. Akce platí od 2. 1. do 6. 1. 2026 a kdo se do Tesca vydá včas, může z nákupu vytěžit víc než jen plný košík. Lednový rozjezd je tentokrát překvapivě ostrý.