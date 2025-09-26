E-cigarety nejsou bezpečná alternativa. Místo pomoci od kouření přináší nové nemoci
26. 9. 2025 – 7:08 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vaping už dávno není nevinná alternativa kouření. Zubaři hlásí zkažené zuby a krvácející dásně, vědci zase varují před poškozenými plícemi a vyšším rizikem rakoviny. Navzdory varováním ale počet mladých vaperů raketově roste.
Vaping přivádí stále více lidí do zubařských ordinací s problémy se zubním kazem a dásněmi. Zubní chirurgyně Smita Mehra uvedla, že zaznamenala znepokojivý nárůst počtu mladých lidí, kteří přicházejí s kazy, potížemi s ústním zdravím a příznaky spojenými s vapováním, jež byly dříve u osob mladších 30 let vzácné. Podle výzkumu organizace Action on Smoking and Health vapuje zhruba 5,5 milionu Britů, tedy asi 10 procent populace.
„Vaping je pro mnoho mladých uživatelů mnohem návykovější než tabák a poškozuje jejich ústní zdraví znepokojivými způsoby,“ varovala doktorka Mehra. „Jsou to problémy, které bychom běžně očekávali u starších dospělých, protože je způsobuje kouření. Teď se ale objevují mnohem dříve, a to kvůli tomu, jak často mladí lidé vapují a jaké škody to působí.“
Zuby pod útokem: sucho v ústech, plak i krvácení dásní
Zhruba každé páté dítě ve věku 11 až 17 let už vyzkoušelo vaping a 7 procent z nich vapuje pravidelně. Jedním z hlavních problémů je, že náplně do e-cigaret obsahují propylenglykol – chemickou látku způsobující sucho v ústech – a rostlinný glycerin, který brání ochrannému působení slin. Nikotin navíc snižuje jejich tvorbu a teplá pára ústa ještě více vysušuje.
„Sliny jsou přirozeným obranným systémem – oplachují bakterie a neutralizují kyseliny. Bez nich se jídlo lepí na zuby, tvoří se plak a začíná kaz,“ vysvětlila doktorka Mehra. Dodala, že vaping může také způsobovat záněty, krvácení a infekce dásní, protože nikotin snižuje průtok krve. Typickým jevem je také usazování kamene a skvrn na straně úst, kde člověk drží vape – a to stále častěji i u mladších pacientů. Podle studie zveřejněné v časopise JDR Clinical & Translational Research mají vapeři o 80 procent vyšší pravděpodobnost vzniku suchosti v ústech než ti, kdo nevapují. Výzkumy navíc ukazují, že děti, které začnou vapovat, častěji pokračují ke kouření, mívají horší duševní zdraví, vyšší riziko astmatu, respiračních nemocí i závislostí.
Plíce nevydrží: vaping není bezpečnější než cigarety
Nová studie z Manchester Metropolitan University přinesla další znepokojivé poznatky. Skupina mladých lidí ve věku kolem 20 let byla testována na stacionárním kole. Výsledky ukázaly, že vapeři mají podobně nízkou „vrcholovou kapacitu při cvičení“ jako kuřáci – 186 wattů oproti 182 wattům – zatímco nekuřáci dosáhli 226 wattů. Vapeři i kuřáci také přijímali méně kyslíku (2,7 a 2,6 litru za minutu) než ti, kteří ani nekouří, ani nevapují (3 litry). Podle krevních testů a ultrazvuku fungovaly cévy kuřáků i vaperů hůře, navíc byli zadýchanější, unavenější a měli vyšší hladiny laktátu v krvi – známky svalové únavy.
„Studie přispívá k rostoucím důkazům, že dlouhodobé užívání vapingu je škodlivé a zpochybňuje představu, že by mohl být zdravější alternativou kouření,“ uvedl doktor Faisal.
Zároveň výzkumy potvrzují, že vaping může měnit DNA, čímž zvyšuje riziko rakoviny, a aerosoly e-cigaret často obsahují stopy toxických kovů, například olova nebo uranu, což může poškozovat mozek i životně důležité orgány.
Debata o regulaci: mladí lidé v první linii
Podíl dospělých v Británii, kteří používají e-cigarety, roste – z 4,2 % v roce 2014 na 11 % dnes. Ještě rychleji ale stoupá počet mladistvých vaperů, a to z 1,3 % na 7,6 % během necelé dekády. Proto odborníci volají po regulaci. Výzkum z University College London ukázal, že jednotné balení a omezené popisy příchutí snižují atraktivitu mezi mladistvými. „Balení a regulace příchutí musí najít citlivou rovnováhu – cílem je odradit mladé lidi a nekuřáky, ale zároveň nesmí odrazovat kuřáky od využívání vapingu k odvykání,“ zdůraznila doktorka Eve Taylor.
Doktor Filippos Filippidis z Imperial College London varuje: „E-cigarety se prodávají levně a v nejrůznějších příchutích, aby lákaly mladé lidi.“