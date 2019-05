Žádný Strach a žádné Štráchy – koalice končí a jde se znovu volit

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Lukáš Strašík

Rakušané se k volebním urnám krátce po sobě projdou hned dvakrát. Po hlasování do europarlamentu si v předčasných volbách (zřejmě v září) zvolí nový parlament poté, co se v sobotu kvůli skandálu rozpadla vládní koalice lidovců (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze a svobodných (FPÖ).

Rakouskou vládu odrovnalo zveřejnění dva roky staré, tajně pořízené skandální videonahrávky, na níž vicekancléř a šéf protiimigrační a krajně pravicové FPÖ Heinz-Christian Strache jedná v luxusním sídle na Ibize s neznámou ženou, která se vydává za neteř ruského oligarchy.

Průšvih jak hrom

Zjevně opilý Strache a jeho nohsled a šéf poslaneckého klubu FPÖ Johann Gudenus (částečně znalý ruštiny, vypomáhá si ovšem, jak se dá) nabízejí sexy blondýně zajištění státních zakázek výměnou za politickou podporu. Dáma navrhuje, že by koupila podíl v nejčtenějším rakouském bulvárním deníku Kronen Zeitung, a jeho prostřednictvím podporovala Stracheho partaj. Na oplátku by jí FPÖ - až se dostane k moci - v Rakousku přihrála zakázky ve stavebnictví.

Po zveřejnění nahrávky Strache rezignoval na funkci vicekancléře i šéfa svobodných a kancléř Kurz následně se slovy "co je moc, to je moc" oznámil rozpad vládní koalice. Rakousko tedy míří k předčasným volbám.

Strache stál v čele FPÖ čtrnáct let. Po nálepce rasistické, xenofobní a antisemitské partaje, kterou jí vtiskl už někdejší předseda Jörg Haider, se ji snažil Strache prezentovat jako umírněnou stranu. Po letech vládnutí velké koalice lidovců a sociálních demokratů (SPÖ) se mu ji opět podařilo dostat do vlády. Svobodní stojí v čele ministerstev zahraničí, vnitra, obrany dopravy a práce a sociálních věcí.

Inkriminovaná schůzka na Ibize se konala několik měsíců před rakouskými parlamentními volbami v roce 2017. Nahrávku nyní zveřejnila německá média, konkrétně týdeník Der Spiegel a list Süddeutsche Zeitung. Odmítly ovšem sdělit, od koho ji získaly, nicméně narážky na její existenci utrousil už v dubnu známý německý satirik Jan Böhmermann. Ten před časem pořádně rozvířil prach svou sprostou básničkou na adresu tureckého prezidenta.

U nás v Česku? Nemyslitelné!

Ať už skandální nahrávku pořídil a médiím přihrál kdokoliv, na svobodné to vrhá neblahé světlo hned ve třech ohledech. Zaprvé: korupce jim ani v nejmenším není cizí. Zadruhé: jdou na ruku jakémukoliv Rusovi, který k nim napochoduje. A zatřetí: jsou bez skrupulí připraveni obcházet zákon o financování politických stran. To jsou závažné skutečnosti, které budou mít jistě dohru, a nelze je smést se stolu pouhou rezignací obou přiopilých protagonistů.

Takže znovu vidíme, jak je dobře, že jsme se zavčasu zbavili prohnilého Rakouska-Uherska. Protože u nás se samozřejmě nic takového rozhodně stát nemůže, u nás máme politickou a morální kulturu na mnohem vyšší úrovni. Že by byl nějaký náš špičkový politik opilý? Vyloučeno! Že by se tajně stýkal s ruskými oligarchy, případně s kýmkoliv jiným, s kým by se ve jménu dobrých mravů stýkat neměl? Nikdy! Že by se přitom nechal tajně natočit? Kdepak! Že by zneužíval vlastnictví médií k vlastní politické podpoře? Za nic na světě! Že by přihrával státní zakázky kámošům, nebo - nedej bože – snad přímo sobě? Ani nápad! A že by si sbalil kufry, když na něj tohle všechno praskne? No tak to už vůbec ne!

Padouch, nebo oběť? A co bude dál?

Podle průzkumů by předčasné volby v Rakousku znovu vyhráli Kurzovi lidovci. Ale co s tím? Na většinu v parlamentu to nevypadá, nová koalice se svobodnými bude těžko představitelná, se sociálními demokraty se Kurz neshodne a upatlat koalici s menšími stranami nemusí stačit, navíc by to byl slepenec víc než vachrlatý.

Otázka je, zda mu Stracheho aféra přihraje pár voličů navíc, anebo zda paradoxně svobodné neposílí. Třebaže výroky politiků FPÖ na videu jsou nehorázné, fakt, že tajná nahrávka byla pořízena nanejvýš profesionálně a - třebaže je dva roky stará - byla jako na potvoru zveřejněna týden před volbami do europarlamentu, je více než podezřelý. Ať už video pořídily domácí nebo cizí tajné služby, ať ho mají na svědomí novináři nebo známý komik, anebo společnými silami všichni dohromady - jejich cílem evidentně bylo Stracheho zlikvidovat.

A už z minulosti je známo, s jakou nevolí Rakušané reagují, když se jim někdo zvenčí pokouší šťourat do jejich politické scény a mydlit schody jejich politikům. To bylo už v době, kdy byl rakouský prezident (a bývalý nácek a generální tajemník OSN) Kurt Waldheim označen řadou zemí jako persona non grata, když evropské země mobilizovaly proti Jörgu Haiderovi nebo dělaly vše pro to, aby v roce 2000 padla tehdejší rakouská vládní koalice lidovců a svobodných. Odpověď rakouských voličů byla jasná: My si budeme volit, koho chceme my. A fertig.

V době, kdy se Rusku vyčítá ovlivňování voleb na Západě, byla kampaň před eurovolbami v Rakousku ovlivněna paradoxně právě Západem. Z darebáka Stracheho se tak rázem může v očích voličů stát nebohá oběť – už jen proto, že způsob získání nahrávky je z morálního hlediska více než problematický a že šlo evidentně o nastraženou past s konkrétním cílem. A "našeho" politika přece musíme chránit, když mu cizák ubližuje, nebo snad ne? A nic na tom možná nemění ani protest před sídlem vlády, kde se demonstranti po provalení aféry dožadovali předčasných voleb a Stracheho odchodu.

Voliči totiž brzy jaksi zapomenou, že podobná spiknutí a videopasti by nebyly možné, kdyby stále nebylo dost těch, kdo pro ně budou vhodným objektem a kdo jim svým nemorálním chováním budou poskytovat živnou půdu.