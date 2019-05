Jak zvládnout únavu a stres? Vemte na ně hole

MAGAZÍN - Magazín autor: Lydie Nevřelová

S holemi do přírody na procházky nevyrážejí jen senioři. Fenomén nordic walking, neboli severské chůze se speciálními hůlkami, nabízí jednoduchý, ale efektivní pohyb pro všechny věkové kategorie.

K severské chůzi nepotřebujete nic víc než NW hole, které se dají koupit za několik stovek korun a vydrží stovky kilometrů. Hole vás podpoří, abyste se při chůzi narovnali, odlehčili kloubům, a navíc si pohybem rukou během chůze otevíráte oblast hrudníku.

Díky fyzickým i psychickým přínosům je nordic walking úžasně univerzální sport. Neřešíte čas ani místo. S hůlkami chodí mladá děvčata, protože pak mají hezký zadek a během rychlé chůze proberou vztahové problémy i nejnovější módu.

Do ulic s hůlkami vyráží i lidé s nadváhou, protože pak dokážou vyjít kopec, nebolí je klouby a ponouknou své buňky kostní tkáně, ať se množí. To je právě ona prevence osteoporózy pohybem, o níž se stále zmiňují lékaři. A kupodivu s hůlkami běhají i vyznavači životního stylu "co nejvýš, co nejdál, co nejrychleji".

Vyčistíte si i hlavu

Vedle nepopiratelného dlouhodobého fyzického přínosu je potřeba upozornit ještě na jednu výhodu nordic walking, a tou je sociální aspekt. Začnete-li chodit s holemi, zjistíte, že ostatní se potýkají s úplně stejnými problémy jako vy: Také mají problém udýchat kopec, občas je štvou děti, často partner nebo si nevědí rady se svými stárnoucími rodiči.

V běžném životním kolotoči je pro ženy těžké najít si čas poklábosit si, ale právě ženy – o dost více než muži – potřebují své starosti verbalizovat. Mnohem snadněji se tak s nimi zvládnou poprat a vyřešit je. Nordic walkingem řešíte obojí současně – hubnete chůzí a prožíváte laickou psychoterapii.

Chůze je nám sice přirozená, ovšem úvodní lekce je lepší absolvovat pod dohledem lektora. Lépe vás nastartují, posílí pravidelnost a lektor upozorní na možné chyby. Zda se nehrbíte, správně pracujete rukama a v neposlední řadě dohlédne na počáteční rozcvičení a nezbytný strečink na konci. Jak moc je protažení na konci důležité, pochopíte druhý den, kdy vás nebudou bolet svaly a mnohem lépe zregenerujete.

Najít nejbližšího trenéra pomůže internet s mapkami instruktorů, například na stránce Nordic walking Pointu anebo Českomoravské federace NW. Od certifikovaného lektora si pro začátek vypůjčíte hůlky a zkonzultujete možné zdravotní obtíže. To je zásadní, zvlášť pokud jste se několik let pořádně nehýbali.