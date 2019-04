Zemanův projev před krajany jako kouřová clona. Zakrývá schůzku s krajně pravicovým politikem

O cestě Miloše Zemana do Vídně se mluví víc, než by kdo od klasické sousedské zdvořilostní návštěvy čekal. Tolik probíraný prezidentův projev před krajany plný urážek, nepřesností a pokusů o bonmoty by ale neměl zakrýt Zemanovo dnešní setkání s jeho oblíbencem, rakouským ministrem dopravy Norbertem Hoferem, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.