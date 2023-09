Léto sice končí, cestování však nemusí. Podzim nabízí v Evropě řadu příležitostí

Léto se loučí, noci se prodlužují, teploty klesají a ve vzduchu je cítit vůně podzimu. Pokud jste nestihli dovolenou, nezoufejte. Extrémní vedra opadají, davy turistů řídnou a koruny stromů si chystají pro turisty v Evropě bronzově-zlatou podívanou.

Místo plavek oblíbený svetr a místo slunečních brýlí čepici. Cestování na podzim má také své výhody, tedy za předpokladu, že se vydaří počasí. Vedra vystřídají mírnější teploty a barevné listí ozdobí lesy, parky i města.

Server Euronews doporučuje nejvhodnější evropské destinace k podzimní turistice. Na Bledském jezeru například leží Bledský ostrov, jediný přírodní ostrov ve Slovinsku. Procházka kolem jezera zabere půldruhé hodiny. Můžete během ní obdivovat stavby skryté za korunami stromů hrajících podzimními barvami. Voda bude na koupání již studená, pronajmout si však můžete loďku a na ostrov doveslovat. Je na něm kostelík se zvonicí a hřbitov.

Jezerní oblast v severozápadní Anglii svou krásou inspirovala řadu romantických básníků. Brzy ráno můžete navštívit jezero Buttermere a sledovat, jak jeho čirá voda odráží bronzové listí. Podobný zážitek nabízí i jezero Coniston.

Nikde však není podle Euronews na podzim tak krásně jako ve Skotsku. Web doporučuje navštívit nejvyšší živý plot na světě Meikleour Beech Hedge v hrabství Perthshire. Ohromující úsek lesa se na podzim zbarvuje do sytě zlaté a červenohnědé a také je domovem romantických ruin a vodopádu. Pokud vám však nestačí oslnivá krása přírody, navštivte městečko Pitlochry. To leží na řece Tummel uprostřed kopců ve střední části Skotské vysočiny. V oblasti se vyskytuje mnoho menhirů a kamenných kruhů. Přímo ve městě najdete kromě několika kostelíků z 19. století pivovar a dvě palírny whisky. Pitlochry se proslavilo poté, co jej královna Viktorie označila za jedno z nejkrásnějších letovisek v Evropě. Rozkládá se zde i Začarovaný les, jemuž od konce září do října dodávají na atmosféře podivná světla a zvuky.

Chcete prožít dobrodružství jako z Disneyovek? Přesně takovou atmosféru poskytuje zámek Neuschwanstein v bavorských Alpách, obklopený drsnými kopci porostlými hustými listnatými lesy. Zámek postavený koncem 19. století pro krále Ludvíka II. lze navštívit pouze s průvodcem.

Mystickou atmosféru zase navozuje Transylvánie. V Močiarském lese, nejstarším lese v Rumunsku, ale nenajdete upíry a gotické stavby. Obklopí vás hradby pestrobarevných korun stromů. Dechberoucí výhledy pak slibují rumunské vysokohorské silnice. Horskou silnici Transfăgărășan o délce 92 kilometrů proslavil Jeremy Clarkson, když ji v pořadu Top Gear označil za nejlepší silnici na světě. Malebná vozovka prochází přes horské průsmyky s nezapomenutelnými výhledy a serpentinami. Nachází se v nadmořské výšce 2042 metrů, což z ní činí druhou nejvyšší silnici v Rumunsku.

Údolí Loiry ve Francii je světově proslulé svým vínem. I když zde na podzim žádné neochutnáte, můžete z okolních zámků sledovat, jak se vinná réva zbarvuje do sytě červené a fialové. Oblibě se těší hlavně zámek Chaumont (Château de Chaumont-sur-Loire). Na podzim zdobí areál dýně, což dodává jeho podzimní atmosféře šmrnc.

Zato Laponsko si spojujeme spíše se zimou. Na podzim jsou zde ale nejsilnější polární záře a zdejší centrum Rovaniemi podzim obarví do kouzelných odstínů.

Podzim v Laponsku | zdroj: Profimedia