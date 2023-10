Jak přežít dlouhý let? Odpočívejte, pijte hodně vody a udržujte se v teple

Během letů jsme vystaveni faktorům, které mohou tento typ cestování změnit v nepříjemný zážitek. Vždy ale existuje způsob, jak si jej zpříjemnit a zpohodlnit. Své tipy doporučil palubní personál letecké společnosti Etihad Airways.

Michelangelo Cerrato pracuje jako trenér palubního personálu. Jakmile je na palubě, převlékne se do černého pyžama, řekl deníku The National. Pomáhá mu to cítit se pohodlně a odpočinout si. „Doporučuji nosit pohodlné, volné a prodyšné oblečení, v němž si odpočinete,“ potvrdila účinnost tohoto zvyku letuška Lieche Klaasensová. Oba se shodují, že je důležité udržovat se během letu v teple.

V letadlech je totiž chladný vzduch. Cerrato má proto vždy po ruce ještě mikinu s kapucí a stevard George Perte si zase bere deku navíc. Letuška Erin Gibsonová to řeší ponožkami navíc, přikrývkou a maskou na oči pro rychlejší usnutí.

Během dlouhých letů je totiž nejlepší se pořádně prospat. Klaasensová si proto vybírá stranu u okna, aby se mohla opřít o pevný bod. I ona doporučila masku na oči a přiznala, že je sama pasažérům rozdává. Pod krk si můžete umístit i polštář a hluk ztlumit špunty do uší, doplňuje Cerrato. Tahir Irani, člen personálu Etihad Airways, zachází ještě dál. Na masku na oči nakape levandulový esenciální olej, díky němuž usne rychleji.

Důležitý není cíl, ale cesta

Celkově je vhodné během letů pít hodně vody. Letuška Camille Barcenasová navíc doporučuje heřmánkový čaj pro hydrataci a dobrý spánek a Valdene Van Graanová se vyhýbá konzumaci kávy, protože zvyšuje tvorbu moči a míru dehydratace.

Doporučuje spíše hodně vody. „Moje tipy, co si zabalit s sebou: masku na oči, nabíječku, knihu a nějaké občerstvení,“ dodala. Ecaterina Dmitrencová si zase bere svou oblíbenou svačinku v podobě gumových medvídků. Vychutnává si je u filmů.

Palubní personál doporučuje hydratující krémy na ruce, pleť a obličej kvůli suchému vzduchu. Stevard Muhammed Said zachází v tomto ohledu ještě dál. Na palubu si bere pěnový gel, pleťovou masku a séra s vitamínem C.

Cerrato zmiňuje mléko na ruce a balzám na rty… a deodorant. I když palubní personál doporučuje snažit se odpočívat v teple a pořádně se prospat, zapomínat nesmíme ani na občasné protažení. „Vstaňte ze sedadla a procházejte se. Pomůže to krevnímu oběhu a vaše nohy nebudou natékat,“ vysvětlil Irani.

Palubní personál se obecně shoduje, že nejlepší je poslech relaxační hudby či audioknih ve sluchátkách s potlačením hluku nebo čtení. Koukání do obrazovek totiž může proces usínání brzdit, proto je důležité čas od času vyměnit elektroniku za knihu. Nejdůležitější je ale podle Cerrata úsměv, který dělá zázraky a pozitivně působí na okolí. „Nejde o cíl, ale cestu,“ řekl trefně.