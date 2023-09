Fekálie v uličce a sedadla pokrytá zvratky: Případů znečištění letadel přibývá

Před dvěma týdny otočil pilot letadlo společnosti Delta Air Lines poté, co oznámil letové kontrole, že tak musí učinit kvůli „riziku biologického nebezpečí“. Pasažéři mezitím sledovali, jak se letušky snaží vyčistit zašpiněnou podlahu v uličce ubrousky a dezinfekcí. Jednoho z pasažérů tam totiž postihl extrémní průjem. Cestující museli po přistání přelézat sedadla, aby nepřišli s fekáliemi do kontaktu. To ale nebyl jediný takový letošní incident, upozornil web Euronews.

"Diarrhea Plane " - Footage of the cabin from the Delta plane headed for Barcelona that had to be diverted to Atlanta due to a passenger having diarrhea all over the plane.#Biohazard #plane #aviation https://t.co/BoDemzjEBO pic.twitter.com/Takc9QPWSC