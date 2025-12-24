Dnes je středa 24. prosince 2025., Svátek má Adam a Eva
Počasí dnes 1°C Oblačno

Zadarmo a chytře: Jak se senioři naučí bránit podvodům a ještě trénují mozek

24. 12. 2025 – 10:16 | Zprávy | Anna Pecena

Zadarmo a chytře: Jak se senioři naučí bránit podvodům a ještě trénují mozek
senioři a kurzyzdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Senioři v Česku se konečně nemusí bát internetu jako něčeho zákeřného, co jim krade čas i peníze. Díky bezplatným workshopům o digitální bezpečnosti můžete nejen zlepšit své digitální dovednosti, ale také ochránit mozek před stresem a rozum před podvodníky — a to zcela zdarma!

Proč jsou workshopy o digitální bezpečnosti největší SENZAČNÍ úspornou příležitostí pro seniory?

Na první pohled to možná zní jako nudný seminář pro technické geeky, ale pravda je jiná. Bezplatné workshopy o digitální bezpečnosti nejsou jen o tom, jak si nastavit silné heslo. Jsou o tom, jak v reálném životě zabránit tomu, aby vám internetová chytrost ukradla vaše úspory, identitu — a někdy i klid v duši. A to je pro seniory zásadní, protože čím lépe ovládáte digitální svět, tím méně stresu máte a tím lépe je na tom vaše paměť i celková pohoda.

Jedním z takových programů je kurz „Bezpečnost na internetu pro seniory“, který pořádá krajská knihovna v Pardubicích a jeho účast je zcela zdarma. Naučíte se rozpoznat podvodné zprávy, nastavit silná hesla a bezpečně používat smartphone bez obav ze ztráty dat nebo peněz. Kurs probíhá naživo a stačí si jen přinést svůj chytrý telefon. 

Další možností je tzv. Digitální odysea – mezinárodní program, který pořádá Nadace Vodafone. Tento projekt nabízí senzorům na řadě míst v Česku osobní i online kurzy zdarma. Senioři se učí nejen základy chytrého telefonu nebo tabletu, ale také jak bezpečně servisovat své účty a chránit své osobní údaje v digitálním světě. Program je určený opravdu pro každého a už tisíce lidí z něj těžily, aniž by za to musely zaplatit korunu. 

Nemusíte s tím začínat sami. Mnohé knihovny (například zmiňovaná v Pardubicích nebo další obecní kulturní centra) pravidelně organizují interaktivní workshopy, kde vás lektor provede krok za krokem tím, co je důležité pro bezpečný život online. I malé městské knihovny mají akce, kde se můžete naučit, jak bezpečně komunikovat s úřady přes internet, jak zacházet s e-identitou nebo jak se nenechat nachytat na falešné nabídky či podvodné e-maily. 

Co z toho máte kromě bezpečí a hlavy plné nových znalostí?

  1. Ušetříte peníze — méně podvodů, méně ztracených platebních karet, méně problémů s nastavením zabezpečení.

  2. Zlepšíte paměť a kognitivní schopnosti — učení nových dovedností je skvělý trénink pro mozek.

  3. Získáte sebevědomí — internet pro vás přestane být strašákem a stane se nástrojem, který umíte ovládat.

Nebojte se tedy přihlásit na některý z workshopů — je to zdarma, praktické a může vám to ušetřit spoustu peněz i nervů!

Tagy:
tipy kurzy senioři technologie levněji
Zdroje:
Vodafone, kkpce.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Místo kapra kyblík kuřete. Vánoční tradice, které zní jako vtip, ale nejsou

Následující článek

Nová láska! Natálka Jirásková se zabouchla do hokejisty

Nejnovější články