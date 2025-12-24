Zadarmo a chytře: Jak se senioři naučí bránit podvodům a ještě trénují mozek
24. 12. 2025 – 10:16 | Zprávy | Anna Pecena
Senioři v Česku se konečně nemusí bát internetu jako něčeho zákeřného, co jim krade čas i peníze. Díky bezplatným workshopům o digitální bezpečnosti můžete nejen zlepšit své digitální dovednosti, ale také ochránit mozek před stresem a rozum před podvodníky — a to zcela zdarma!
Proč jsou workshopy o digitální bezpečnosti největší SENZAČNÍ úspornou příležitostí pro seniory?
Na první pohled to možná zní jako nudný seminář pro technické geeky, ale pravda je jiná. Bezplatné workshopy o digitální bezpečnosti nejsou jen o tom, jak si nastavit silné heslo. Jsou o tom, jak v reálném životě zabránit tomu, aby vám internetová chytrost ukradla vaše úspory, identitu — a někdy i klid v duši. A to je pro seniory zásadní, protože čím lépe ovládáte digitální svět, tím méně stresu máte a tím lépe je na tom vaše paměť i celková pohoda.
Jedním z takových programů je kurz „Bezpečnost na internetu pro seniory“, který pořádá krajská knihovna v Pardubicích a jeho účast je zcela zdarma. Naučíte se rozpoznat podvodné zprávy, nastavit silná hesla a bezpečně používat smartphone bez obav ze ztráty dat nebo peněz. Kurs probíhá naživo a stačí si jen přinést svůj chytrý telefon.
Další možností je tzv. Digitální odysea – mezinárodní program, který pořádá Nadace Vodafone. Tento projekt nabízí senzorům na řadě míst v Česku osobní i online kurzy zdarma. Senioři se učí nejen základy chytrého telefonu nebo tabletu, ale také jak bezpečně servisovat své účty a chránit své osobní údaje v digitálním světě. Program je určený opravdu pro každého a už tisíce lidí z něj těžily, aniž by za to musely zaplatit korunu.
Nemusíte s tím začínat sami. Mnohé knihovny (například zmiňovaná v Pardubicích nebo další obecní kulturní centra) pravidelně organizují interaktivní workshopy, kde vás lektor provede krok za krokem tím, co je důležité pro bezpečný život online. I malé městské knihovny mají akce, kde se můžete naučit, jak bezpečně komunikovat s úřady přes internet, jak zacházet s e-identitou nebo jak se nenechat nachytat na falešné nabídky či podvodné e-maily.
Co z toho máte kromě bezpečí a hlavy plné nových znalostí?
-
Ušetříte peníze — méně podvodů, méně ztracených platebních karet, méně problémů s nastavením zabezpečení.
-
Zlepšíte paměť a kognitivní schopnosti — učení nových dovedností je skvělý trénink pro mozek.
-
Získáte sebevědomí — internet pro vás přestane být strašákem a stane se nástrojem, který umíte ovládat.
Nebojte se tedy přihlásit na některý z workshopů — je to zdarma, praktické a může vám to ušetřit spoustu peněz i nervů!