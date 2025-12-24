Místo kapra kyblík kuřete. Vánoční tradice, které zní jako vtip, ale nejsou
24. 12. 2025 – 9:17 | Zprávy | Anna Pecena
Myslíte si, že největší vánoční extrém je bramborový salát? Omyl. V různých zemích se o Vánocích dějí věci, které zní jako urban legend… jenže nejsou. Tady je výběr nejpodivnějších tradic, u kterých máme dohledatelné zdroje – a pár tvrdých čísel, která vás donutí zvednout obočí.
Podivná romantika: Japonsko a „KFC na Vánoce“
V Japonsku se Vánoce často nesou v duchu světýlek, rande a komerce. A hlavně: smaženého kuřete. Ano, pro mnoho Japonců je vánoční „večeře“ kyblík z KFC. Tradice se rozjela díky marketingové kampani KFC v 70. letech se sloganem „Kentucky na Vánoce“.
A teď ta čísla: podle amerického magazínu People si KFC na Vánoce v Japonsku objednává zhruba 3,5 milionu rodin ročně.Wired navíc popisuje, že KFC Japan během vánoční špičky prodává statisíce „party barrelů“ a jde o klíčové prodejní období.
Pointa? V zemi, kde je křesťanů jen malý zlomek, se z reklamy stal zvyk – a dnes už skoro „povinnost“, na kterou se často předobjednává.
Tma, řetězy a rohy: alpský Krampus (vánoční horor naživo)
Když si chcete připadat jako v hororu, zkuste advent v Alpách. Krampus, démonická postava s rohy a řetězy, se objevuje v průvodech (Krampuslauf), kde lidem doslova běhá mráz po zádech. Český rozhlas popisuje, jak se například do rakouského Klagenfurtu sjíždějí tisíce lidí na pochod alpských čertů – hlučné řinčení, chlupaté masky, atmosféra „z nočních můr“.
Je to přesný opak cukroví a koled: Vánocům to ale paradoxně sedí. Původní zimní rituály měly často temnější podtón – a Krampus je jejich drsná připomínka.
Lebka koně u dveří a „caganer“ v betlému: Evropa, která se nebojí bizáru
Ve Walesu existuje tradice Mari Lwyd: skupina nosí od domu k domu „koně“ – často skutečnou koňskou lebku na tyči, zahalenou látkou – a vede s domácími zpívaný slovní souboj. Pokud uspěje, pustí ji dovnitř a následuje pohoštění. Popis nabízí přímo Národní muzeum Walesu.
A Katalánsko? Tam se do betlému schovává caganer: figurka člověka při vykonávání potřeby. Wikipedie shrnuje, že jde o populární součást katalánských betlémů. Reuters navíc ukazuje, že caganer není jen relikt: každoročně vznikají i figurky známých osobností a tradice dál žije v popkultuře