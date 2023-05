Žáci, kteří se nedostanou na střední, musí platit zdravotní pojištění

Žáci, kteří nebudou po skončení základní školy dál studovat, by si měli začít po letních prázdninách platit zdravotní pojištění. Stát by ho za ně dál hradil jen tehdy, pokud by se nahlásili úřadu práce.

Upozorňuje na to mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Pokud by se mladí na úřadu práce nezapsali a nenastoupili ani do zaměstnání, museli by platit pojistné jako „osoba bez zdanitelných příjmů“. Pro letošní rok je to měsíčně 2336 korun.

Zdravotní pojišťovně by to museli ohlásit do osmi dnů od skončení prázdnin. Pokud nastoupí do práce, hlásí změnu a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel.

Základní školu končí letos početně silný ročník dětí. Panují obavy, že pro všechny místa na středních školách nebudou.

Zdravotní pojištění je v ČR povinné. Za děti a studenty do 26 let, ale i za nezaměstnané či důchodce ho hradí stát. Pokud žák po skončení deváté třídy na další školu nenastoupí, povinnost platit zdravotní odvody přechází na něj.

„Pokud student chce v tomto režimu (kdy odvody hradí stát) pokračovat i nadále, je třeba, aby se evidoval na úřadu práce a tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně nahlásil,“ řekla ČTK Plívová.

„V případě, že se děti po základní škole nedostanou na některou ze středních škol, je určitě namístě, aby rodiče zvážili všechny možnosti, jak udržet potomka ve vzdělávacím procesu. Například využít možnosti studia cizích jazyků, oborově zaměřených kurzů a podobně. Ostatně praxe ukazuje, že tuto cestu volí rodiče i jejich náctileté děti nejčastěji,“ upozornila mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřiny Beránkové

Středoškoláci, kteří neuspějí u přijímacích zkoušek, mají možnost po maturitě jeden rok studovat cizí jazyk ve speciálním kurzu. Stát pak za ně dál hradí zdravotní odvody. Pro žáky základních škol ale podle dostupných informací taková nabídka jazykových kurzů není.