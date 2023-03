Studenti VŠE na demonstraci vyzvali Ševčíka k rezignaci

Několik stovek studentů a dalších účastníků z řad veřejnosti dnes před sídlem Vysoké školy ekonomické (VŠE) na pražském Žižkově demonstrovalo proti děkanovi Národohospodářské fakulty VŠE Miroslavu Ševčíkovi. Protestující vysokoškoláci chtějí, aby Ševčík funkci děkana dále nezastával, vyzvali ho proto k rezignaci.

Ševčík podle demonstrantů kazí svým vystupováním na veřejnosti reputaci fakulty a celé školy. Na místě konání protestu se sešli i podporovatelé nynějšího děkana. Na akci dohlíželi policisté a antikonfliktní tým.

Vysokoškolákům, kteří se dnes po poledni sešli před univerzitní budovou, vadí Ševčíkovo vystupování na veřejnosti včetně jeho přítomnosti na sobotní protivládní demonstraci. Organizátoři protestu, kterými byli studenti národohospodářské fakulty, uvedli, že Ševčík svými veřejnými projevy poškozuje dobré jméno fakulty a univerzity. Na shromáždění přečetli text otevřeného dopisu, v němž ho vyzvali k rezignaci. Člen akademického senátu VŠE Lukáš Hulínský a předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník zase apelovali na členy akademického senátu fakulty, aby děkana odvolali.

Někteří studenti si s sebou přinesli transparenty, na nichž byli nápisy jako „Ševčík = ostuda VŠE“. Objevoval se i popisek „Jsem tady náhodou“, který odkazoval na děkanova vyjádření k jeho účasti na sobotní protivládní demonstraci.

Na náměstí Winstona Churchilla, kde se protest studentů konal, přišla rovněž asi dvacítka Ševčíkových podporovatelů. Ti na transparentech volali mimo jiné po pluralitě názorů na akademické půdě a odsuzovali výpovědi z práce kvůli odlišnému názoru. Projevy řečníků přerušovali občasnými výkřiky, kterými Ševčíkovy postoje a názory hájili.

Ševčíka už v pondělí vyzval k rezignaci rektor VŠE Petr Dvořák. Po úterním jednání vedení školy Dvořák oznámil, že za nejvhodnější řešení považuje, aby Ševčíka odvolal akademický senát národohospodářské fakulty. Pokud by fakultní akademický senát Ševčíka neodvolal, chce využít pravomoc navrhnout odvolání z vlastního podnětu. K tomu by potřeboval souhlas akademického senátu celé vysoké školy. Ševčík má podle rektora nicméně stále dost času na to, aby z vedení fakulty odešel sám.

Ševčík tvrdí, že pro své odvolání nevidí důvod. U sobotního protestu u Národního muzea, kde se po skončení protivládní demonstrace část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, podle svých slov jen pomáhal zraněnému. Odmítl také, že by poškozoval dobré jméno VŠE, jak tvrdí jeho kritici a rektor školy. Dodal, že na žádost rektora omezil své vystupování na veřejnosti, přestal být ekonomickým expertem hnutí Trikolora a na protivládních demonstracích nevystupuje jako řečník.