Nejaktivnější sopka Evropy opět burácí. Kdo se musí evakuovat?

Italská sopka Etna, největší a nejaktivnější vulkán Evropy, se opět přihlásila o slovo – a to pořádně nahlas. V pondělí 2. června vychrlila do vzduchu obrovský sloup popela, plynů a žhavých hornin, který dosáhl výšky přes šest kilometrů. Nad východní Sicílií se rozprostřel dramatický oblak, zatímco turisté v panice prchali dolů po svazích. Někteří si i v tu chvíli neodpustili selfie, jiní jen hledali bezpečí. První seismické otřesy byly zaznamenány už v neděli kolem 22. hodiny a jejich intenzita postupně sílila až do vrcholné fáze těsně před jednou hodinou ranní. Výbušná aktivita se soustředila v jihovýchodním kráteru, odkud se pyroklastické proudy – směs horkého popela, plynu a kamenů – začaly valit po svahu. V poledne pak INGV (Italský národní institut pro geofyziku a vulkanologii) potvrdil, že se erupce přeměnila ve stabilní lávovou fontánu.

Turistický magnet i časovaná bomba

Etna, tyčící se do výšky přes 3 300 metrů, je stratovulkánem s typickým kuželovitým tvarem, který se utvářel po tisíce let vrstvami ztuhlé lávy a popela. Její historie sahá až do antiky – Řekové věřili, že pod ní sídlí kovářský bůh Héfaistos. Už tehdy lidé pozorovali neklidné srdce této hory. Největší zaznamenaná erupce se odehrála v roce 1669, kdy proudy lávy zničily desítky vesnic a částečně zasáhly i město Katánie. Ačkoli dnes moderní technika umožňuje sopečnou činnost lépe sledovat, Etna zůstává nevyzpytatelná. Ostatně, i letošní únorová erupce způsobila zmatek na letišti v Katánii, kde muselo být odkloněno několik desítek letů.

Aktuální situace je stabilní. Popel dopadl na turisticky oblíbenou oblast Piano Vetore, ale nebyla hlášena žádná zranění. Letiště i okolní města zůstávají v provozu. Úřady vydaly červený stupeň výstrahy pro letecký provoz, civilní ochrana je v pohotovosti a INGV poskytuje hodinové aktualizace. Etna není jen turistickou atrakcí. Je důležitým centrem evropského výzkumu sopek a také nedílnou součástí sicilské identity. Přesto život pod jejím stínem vyžaduje respekt a neustálou ostražitost. Místní vědci i úřady přiznávají, že příroda může kdykoli změnit pravidla hry.

Připomínka nezkrotné síly přírody

A tak zůstává Etna fascinující i hrozivá zároveň. Její dým stoupající k nebi není jen vizuálním spektáklem – je to připomínka, že planeta, na které žijeme, je živá. A že přes veškerou naši technologii a vědecké znalosti jsou chvíle, kdy člověk musí prostě ustoupit a pokorně sledovat sílu, která tu byla dávno před námi – a která nás může kdykoli znovu překvapit.