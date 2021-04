Policista Chauvin shledán vinným z vraždy George Floyda

Šestačtyřicetiletý George Floyd zemřel minulý rok 25. května. Derek Chauvin a další tři policisté ho chtěli v Minneapolisu zatknout na základě udání, že chtěl v samoobsluze zaplatit padělanou bankovkou. Na videu natočeném kolemjdoucím je vidět Chauvin, jak přes devět minut klečí na Floydovi. Ten opakuje, že nemůže dýchat.

Videozáznam zatčení následně vedl k vlně protestů proti rasismu a policejní brutalitě po celých Spojených státech i po celém světě. Úterní čtení rozsudku sledovaly miliony lidí v přímém přenosu. Krátce poté, co soudce přečetl verdikt poroty, propukly v mnoha americkým městech oslavy.

Dvanáctičlenná porota shledala Chauvina vinným na základě svědectví 45 lidí, mezi těmi byli kolemjdoucí, policisté i lékaři. Porotci zahájili jednání v pondělí. Chauvinova obhajoba tvrdila, že Floydovu smrt způsobily tvrdé drogy a špatný zdravotní stav. Žalobce vyzval porotu, aby věřila tomu, co vidí na videu.

Účastníci vzpomínkové akce na minneapoliské křižovatce, kde Floyd zemřel, začali jásat. Řidiči troubili a cestující stáhli okénka a mávali transparenty.

Generální prokurátor Minnesoty Keith Ellison novinářům řekl, že verdikt byl „prvním krokem ke spravedlnosti“ a měl by tak sloužit jako výchozí bod pro policejní reformu. „Na Georgeovi Floydovi záleželo... Záleželo na něm, protože byl člověk,“ řekl Ellison.

Také ohlasy politiků a známých osobností na sebe nenechaly dlouho čekat. Verdikt uvítali například britský premiér Boris Johnson, bývalý americký prezident Barack Obama, někdejší kandidátka na americkou prezidentku a bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová či moderátorka Oprah Winfreyová.

Chavin čelí 12 a půl letům vězení za vraždu, prokurátoři by ale mohli požadovat vyšší trest, a to až 40 let, pokud soudce Peter Cahill, který soudu předsedal, dospěje k závěru, že existují „přitěžující okolnosti“.