Za oblíbené horoskopy vděčíme britské princezně

Pravidelné horoskopy jsou stále vděčným čtivem. Někdo je čte pro zábavu, někdo se jimi dokonce řídí a i leckterý pochybovač si možná řekne, že na tom „třeba něco bude“. Málokdo ale ví, že za horoskopy v jistém smyslu vděčíme britské královské rodině.

Mladší sestra královny Alžběty II. princezna Margaret, nebo přesněji řečeno Její královská Výsost princezna Margaret, hraběnka ze Snowdonu (1930-2002), se narodila 21. srpna 1930. Jako druhý potomek vévody z Yorku (pozdějšího krále Jiřího VI.) a Alžběty Bowes-Lyon (později známé jako královna matka) neměla reálnou šanci na britský trůn, a tak její narození nebylo pro šéfredaktora novin Sunday Express Johna Gordona vlastně ničím zajímavé.

Co napsat o čtvrtém vnoučeti krále Jiřího V., které pravděpodobně v příštích dvaceti letech neudělá nic, co by stálo za zmínku? To ještě Gordon netušil, že se výstřední Margaret později stane vděčným objektem bulváru.

Gordona tedy napadlo, že se zaměří na princezninu budoucnost. Zavolal jednomu známému astrologovi a požádal ho o předpověď, co by mohlo Margaret v životě potkat. Astrolog byl ovšem zaneprázdněn, a tak se úkolu ujal jeho asistent Richard Howard Naylor. Narozeninový horoskop malé princezny vyšel v novinách tři dny po jejím narození a vlastně toho neříkal o mnoho víc, než že Margaret prožije "událostmi nabitý život".

Přesto se mezi čtenáři setkal s obrovským ohlasem a žádostmi o nášup. A tak Gordon pověřil Naylora pravidelným psaním předpovědí světových událostí. Když pak Naylor předpověděl havárii britské vzducholodi R-101 z 5. října 1930, dostal v novinách týdenní rubriku, v níž čtenářům nabízel předpovědi vycházející z data jejich narození.

I obecný horoskop se může trefit do černého

Zpočátku rubrika přinášela horoskop pouze pro ty, kdo měli v daném týdnu narozeniny. Bylo však jasné, že se prodá více novin, když budou mít čtenáři důvod studovat horoskop častěji než jen jednou za rok. A tak se začal uveřejňovat pravidelně horoskop pro všechna znamení zvěrokruhu, čímž pouhých 12 předpovědí každý týden pokrylo veškeré čtenářstvo Sunday Expressu.

Před více než devadesáti lety se tedy zrodil moderní novinový horoskop, jak ho známe dnes. Sama Margaret se ale ke své roli při jeho vzniku nikdy nevyjádřila.

A i když Naylorovy předpovědi pro princeznu Margaret z roku 1930 byly víceméně obecné, dlužno podotknout, že v jedné věci se trefil přesně. Napsal totiž, že kolem sedmého roku jejího života nastane významná událost pro královskou rodinu a Velkou Británii. A opravdu: Rok před jejími sedmými narozeninami se Eduard VIII. kvůli své milence Wallis Simpsonové vzdal trůnu, čímž se Margaretin otec stal anglickým králem Jiřím VI. a změnil běh jejího života i života celé královské rodiny. Margaret se v té době na nějaký čas stala druhou v pořadí na britský trůn.