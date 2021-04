Británie se loučí s princem Phillipem

V sobotu se Velká Británie loučila s princem Phillipem, vévodou z Edinburghu a manželem britské královny Alžběty II.

Princ Phillip, manžel královny Alžběty II., byl pohřben do královské krypty v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Zemřel minulý pátek a bylo mu 99 let. Británie držela k uctění jeho památky minutu ticha před začátkem asi padesátiminutového pohřebního obřadu. Vzpomínalo se na minulost vévody z Edinburghu v královském námořnictvu, ale také na jeho 73 let po boku královny.

Princ Phillip byl manželem královny Alžběty II. po 73 let, vzali se v listopadu 1947 | zdroj: Profimedia

„Inspirovala nás jeho neochvějná loajalita vůči královně, jeho služba státu a Společenství (Commonwealth), jeho odvaha, statečnost a víra. Naše životy byly obohaceny výzvami, které před nás postavil, podporou, kterou nám dal, jeho laskavostí, humorem a lidskostí,“ řekl na začátku obřadu windsorský děkan David Conner.

Pohřbu prince Phillipa se vzhledem k pandemii zúčastnilo jen 30 hostů, převážně členů rodiny | zdroj: Profimedia Členové královské rodiny se s zesnulým vévodou z Edinburghu loučili v kapli svatého Jiří na zámku Windsor | zdroj: Profimedia

Philipovo tělo dorazilo ke kapli svatého Jiří na speciálně upraveném vozu značky Land Rover, který vévoda z Edinburghu sám pomáhal navrhovat. Na sedačce pohřebního vozu ležely jezdecké rukavice a čepice patřící vévodovi z Edinburghu. Ty byly připomínkou jeho lásky ke kočírování koňských spřežení.

Na poslední cestu prince Phillipa vezl speciálně upravený vůz britské značky Land Rover, na jehož designu a technických úpravách se podílel | zdroj: Profimedia

Rakev byla pokrytá Philipovou osobní standartou, symbolizující jeho život. Její součástí byly řecké barvy, neboť právě v Řecku se princ narodil. Na jedné části byl vyobrazený hrad znázorňující Edinburgh, protože Philip měl titul vévoda z Edinburghu. Jeden čtverec patřil černobílým pruhům rodiny Mountbatten, ze které pocházela jeho matka. Na rakvi spočívala také princova čepice, kterou nosil jako důstojník britského námořnictva, šavle a věnec.

Princ William a vévodkyně Catherine z Cambridge | zdroj: Profimedia

Královna Alžběta šla podle médií příkladem i při pohřbu svého manžela, se kterým byla přes 73 let, a v kapli seděla stranou od ostatních | zdroj: Profimedia

Před začátkem smutečního průvodu se poprvé od vévodova úmrtí na veřejnosti objevila královna Alžběta II. Přidala se k procesí ve státní limuzíně značky Bentley.

Princ Andrew, princ William, princ Edward a princ Harry na zámku Windsor | zdroj: Profimedia

Za vozem s rakví šli nejbližší rodinní příslušníci, princ Charles a princezna Anna, nejstarší ze čtyř dětí zesnulého Philipa a královny Alžběty II., i další dva synové, princové Andrew a Edward, a vnuci William a Harry | zdroj: Profimedia

Obřadu se zúčastnily všechny čtyři děti Philipa a Alžběty - jediná dcera princezna Anna, prvorozený syn a následník trůnu princ Charles a jeho bratři Andrew a Edward - a také osm vnoučat, včetně Charlesových synů, princů Williama a Harryho.

Pohřební obřad odrážel Philipovy vazby na armádu. Působil jako ceremoniální velitel i jako člen námořnictva za druhé světové války. Smuteční slavnosti se zúčastnilo na 700 příslušníků ozbrojených složek.

Členové armády přijíždějí na pohřeb vévody z Edinburghu na zámku Windsor v Berkshire | zdroj: Profimedia Pohřební obřad odráží Philipovy vazby na armádu, kde působil v roli ceremoniálního velitele i jako člen námořnictva za druhé světové války | zdroj: Profimedia

Smuteční ceremoniál byl na Philipovu žádost jednoduchý - nesloužila se mše a členové královské rodiny nepronášeli smuteční řeči. Kromě windsorského děkana četl z bible i arcibiskup z Canterbury.

Při spuštění Philipova těla do královské hroby zazněla na přání zemřelého píseň Action Stations, která slouží jako výzva pro britské námořníky, aby se připravili k boji.

Ve Spojeném království dnešním dnem končí období státního smutku, pro členy královské rodiny však bude platit ještě další týden | zdroj: Profimedia Insignie vévody z Edinburghu byly umístěny na oltář v kapli sv. Jiří před pohřbem | zdroj: Profimedia

Za předčítání všech Philipových oficiálních titulů a zvuku vojenských písní byla rakev vévody z Edinburghu spuštěna do královské krypty v kapli svatého Jiří. Právě tady jsou ostatky dalších 24 zemřelých členů královské rodiny, včetně tří anglických králů. Hrobka zřejmě nebude Philipovým místem posledního odpočinku. Po smrti Alžběty II. se jeho ostatky přesunou na královské pohřebiště u sídla Frogmore Estate kousek od hradu Windsor.

Smuteční obřad skončil zpěvem britské státní hymny. Ve Spojeném království dnešním dnem končí období státního smutku, pro členy královské rodiny ale bude platit ještě další týden. Její členové se mohou účastnit veřejných akcí, budou však nosit černé pásky na ruce.