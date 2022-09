Pohřeb Alžběty II. bude nejsledovanější akcí v britských dějinách

Pondělní státní pohřeb královny Alžběty II. budou v přímém přenosu vysílat televizní stanice BBC, ITV a Sky a smuteční obřad bude možné sledovat mimo jiné ve zhruba 125 kinech po celé Británii. Pohřeb bude rovněž k vidění na velkoplošných obrazovkách v mnoha parcích, na náměstích i v katedrálách.

Britská vláda na pondělí vyhlásila státní svátek. Očekává se, že pohřeb se stane patrně nejsledovanější akcí v britských dějinách a zastíní v tomto směru jiné významné události včetně pohřbu princezny Diany v roce 1997, olympijských her v Londýně v roce 2012 či řady královských svateb.

Dnes ve 20:00 místního času (21:00 našeho času) bude Spojené království za Alžbětu II. držet minutu ticha.

Královna Alžběta II. zemřela 8. září ve věku 96 let ve svém skotském venkovském sídle Balmoral. Byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. Rakev s jejími pozůstatky je od středy vystavena v Londýně ve Westminsterském paláci, kde se s panovnicí může až do pondělního rána rozloučit veřejnost. Zájem lidí je mimořádný, čekání mnohahodinové a úřady již několikrát přístup do fronty dočasně uzavřely, když se její kapacita zcela naplnila a čekání se prodloužilo na zhruba 25 hodin.

Tisíce lidí i v noci na neděli čekaly ve frontě na možnost rozloučit se naposledy s královnou | zdroj: Profimedia

Na královnin pohřeb se do Londýna začínají sjíždět hlavy států a vlád a členové zahraničních panovnických rodů. Král Karel III. se s chotí Camillou se zahraničními smutečními hosty setká na večerní státní recepci v Buckinghamském paláci. Česko bude zastupovat premiér Petr Fiala. V sobotu pozdě večer do Londýna přiletěl americký prezident Joe Biden s manželkou Jill.

Pozvání některých osob na pohřeb vyvolalo pozdvižení. Jde například o saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána, který je obviňován z toho, že nařídil vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v roce 2018. Korunní princ a jeho vláda toto obvinění odmítají. Snoubenka zavražděného novináře Hatice Cengizová pozvání saúdskoarabského korunního prince na pohřeb a označila za skvrnu na památce zesnulé panovnice. Kritiku vyvolalo také pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, jelikož čínská vláda je obviňována ze zločinů proti lidskosti. Si se však pohřbu nezúčastní, místo něj dorazí viceprezident Wang Čchi-šan. Pozvánku na smuteční obřad neobdrželi zástupci Ruska, Běloruska, Sýrie, Barmy, Venezuely a Afghánistánu. Pouze na úrovni velvyslanců mohou být zastoupeny Írán, Severní Korea a Nikaragua.

Novou britskou premiérku Liz Trussovou dnes čeká druhá audience u Karla III. v Buckinghamském paláci. Ministerská předsedkyně se také sejde ve svém sídle v Downing Street s některými prezidenty a premiéry, kteří dorazí na královnin pohřeb.