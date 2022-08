Kapslový kávovar: Je to ten pravý společník do kuchyně?

Výzkum společnosti Nielsen Admosphere z roku 2022 potvrdil, že Češi kávu prostě milují! 88 % dotázaných starších 15 let pije pravidelně kávu. Patříte také mezi kávoholiky? Je na čase objevit kouzlo kapslového kávovaru.

Letem světem kávovarů

Jaké kávovary se hodí na domácí přípravy? Můžete si vybrat automatický, který veškerou přípravu zastane za vás. Na druhou stranu ale musíte počítat s tím, že pokud je váš kávový jazýček už rozmlsaný, tak vás pravděpodobně káva z automatického kávovaru moc neoslní.

Pákový kávovar je zase přesný opak automatického kávovaru. Pokud vychytáte veškeré parametry, dostanete lahodnou kávu, za kterou by se nestyděli ani v kavárně. Jenže problém je ten, že u pákového kávovaru existuje spousta proměnných, které velmi ovlivní výslednou chuť. Od špatného zrna, přes nedostatečný tlak v páce až po příliš tvrdou vodu.

Možná proto vznikly kapslové kávovary. Dá se říct, že to jsou takové hybridy, které spojují jednoduchost automatických kávovarů a preciznost a kvalitu pákových kávovarů.

Jaké jsou tedy výhody kapslových kávovarů?

Za některé modely nezaplatíte víc než 1 000 Kč.

Příprava kvalitní kávy vám nezabere celé odpoledne.

Jednoduché ovládání zvládne i vaše prababička.

Můžete mít několik různých druhů káv a střídat podle potřeby.

Čištění zvládnete jen za pomocí čistící kapsle.

A co nevýhody?

Vyšší pravidelné náklady – káva v kapslích je dražší než balíček zrnkové kávy.

Kompatibilita – zpravidla si musíte kupovat jen kapsle stejné značky jako je váš kávovar. Každá značka má totiž vlastní kapslový systém.

Kapslové mýty

Zarytí odpůrci kapslových kávovarů často říkají, že káva z kapslí není čerstvá. To ale není pravda. Originální kávové kapsle jsou naopak hermeticky uzavřené (jsou vzduchotěsné) – nedostane se k nim ani slunce, ani vlhkost a vzduch, tím pádem nedochází k oxidaci kávy. S každou kapslí si tak připravíte prakticky čerstvější kávu, než kdybyste si udělali kávu už z otevřeného balíčku kávy, který máte doma přes 14 dní.

Dávno také neplatí, že by výrobce vyráběl jen jeden druh kávy. Například kapslové kávovary Krups mají kromě klasického espressa také na výběr cappuccino, lungo a další speciální typy káv. A potěší i milovníky ostatních nápojů jako je horká čokoláda nebo chai latte.

Chcete cappuccino? V kapslovém kávovaru jedině se sušeným mlékem. To už také dávno neplatí. Existují kapslové kávovary, které mají ve výbavě napěňovač mléka. Pokud si tedy potrpíte na našlehanou pěnu z čerstvého mléka, poohlédněte se po těchto modelech.

Pro koho je tedy kapslový kávovar vhodný?

Jste závislí na kávě a připravujete si kávu minimálně dvakrát denně? V tom případě se poohlédněte spíše po jiném kávovaru. Pokud hledáte kvalitní kávovar do ordinace, do showroomu a nebo na domácí nepravidelnou přípravu, bude pro vás kapslový kávovar to pravé ořechové.