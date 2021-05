Za neděli nejméně případů covidu od léta. Venku se může hrát divadlo či hudba pro 700 lidí

V neděli testy v Česku potvrdily 257 nových případů covidu, což je nejmenší nedělní přírůstek od konce letních prázdnin.

Za sobotu bylo případů 598. Za posledních sedm dní připadá v Česku 71 nově odhalených případů covidu v přepočtu na 100 000 obyvatel, což je o dva méně než v neděli. Z krajů je nad stovkou pouze Zlínský a Moravskoslezský kraj. Reprodukční číslo dnes stouplo proti neděli o pět setin na 0,81, údaj pod jednou ukazuje na zpomalené šíření epidemie. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

Od začátku letošního března, kdy nárůsty počtu pozitivních případů vystoupaly na téměř 17 000 denně, šíření epidemie pozvolna zpomaluje. V minulém týdnu přibylo do statistik v průměru 1090 nových případů onemocnění covid-19 denně, o týden dříve to bylo 1546 v průměru za den. Reprodukční číslo, které udává rychlost šíření epidemie, bylo nad jednou kontinuálně do 8. března a potom dva dny v půlce dubna. Od té doby je pod jednou.

Do nedělního večera zdravotníci podali přes 4,139 milionu dávek, plně očkováno je 1,105 milionu lidí. V neděli bylo podáno 25 466 dávek vakcín, což je zhruba o 300 víc než před týdnem. Přes víkend zdravotníci aplikovali přes 58 000 dávek vakcíny, o předchozím víkendu téměř 56 000. O volných dnech se očkuje méně, podobné je to s testováním.

Očkování pro všechny nad 40 let

K očkování proti covidu-19 se registrovalo do 08:30 přes 100 000 lidí ve věku 40 až 44 let, kterým byla registrace nově umožněna. Na twitteru to napsal tým projektu Chytrá karanténa, který registrace k očkování spravuje. Celkově je v tomto věku přes 900 000 lidí, asi sedmina byla očkována už dříve v některé z prioritních skupin. Přestože oficiálně měla být registrace spuštěna o půlnoci, podle informací ČTK bylo možné se přihlásit už zhruba hodinu před ní. Po půlnoci měl systém asi 50minutový výpadek. Chytrá karanténa se ráno na twitteru za výpadek omluvila.

Spuštění před půlnocí mělo podle mluvčí ministerstva Jany Schillerové rozložit nápor na systém. „Systém spouštíme vždy o trochu dříve, a to především proto, že se chceme vyhnout okamžitému náporu v určené hodině. Touto cestou se nám daří jednorázový nápor částečně eliminovat,“ sdělila na dotaz ČTK. Důvodem podle ní není obava o zahlcení systému. „Tento postup neděláme ani tak kvůli obavám ze stability systému, ale i proto, aby lidé, kteří se zkoušejí přihlásit pár minut před začátkem zbytečně nečekali,“ dodala.

Lidem, kteří chtěli využít možnost se registrovat po půlnoci, kdy bylo oficiálně avizováno jeho spuštění, ale systém neumožňoval webové stránky otevřít, později byly problémy i se SMS zprávami s PIN. „Stránka nefungovala, pak přišla SMS, ale nebyla kam vyplnit. Při dalším pokusu stránka na zadání s PIN naskočila, ale nepřišla SMS. Pak se to celé shodilo s tím, že probíhá údržba systému,“ popsal zpravodaj ČTK problémy, které trvaly do 00:50. Po čtvrté hodině ranní registrace podle zpravodajky ČTK již fungovala bez obtíží.

Kulturní akce až pro 700 lidí

V Česku se ode dneška mohou konat kulturní akce pod širým nebem s účastí až 700 lidí. Vláda by dnes také měla rozhodnout o tom, že od příštího pondělí bude možné kapacitu venkovních produkcí navýšit až na 1000 lidí a zároveň začít pořádat i akce uvnitř. Těch by se ale mohlo zatím účastnit jen 500 lidí. Podmínkou účasti na všech zmíněných akcích je a zatím bude buď negativní test, dokončené očkování či prodělaný covid-19.

Minulý týden někteří divadelníci a pořadatelé festivalů v reakci na rozhodnutí vlády zprostit restauratéry povinnosti kontrolovat potvrzení o jedné ze tří uvedených podmínek uvedli, že požadují totéž. Tedy přenést povinnost na návštěvníky. Divadla očekávají, zda budou moci od příštího týdne přivítat v hledištích první diváky, velká část scén však čeká až na červen.

Národní divadlo začne hrát v červnu, divákům nabídne premiéry, výběr z repertoáru svých souborů i několik mimořádných koncertů a hostování. V každé z divadelních budov bude k dispozici polovina kapacity hlediště, maximálně 500 vstupenek.

Některé pražské divadelní scény plánují zrušit divadelní prázdniny a hrát i v létě. Řada z těch, které to dosud nevyužívaly, chtějí zřídit letní scény pod širým nebem v naději, že venku budu moci hrát většímu množství publika. Jedním z nich je třeba právě Švandovo divadlo. Různé scény se budou střídat v šapitó na holešovickém Výstavišti, další zase na venkovní scéně u dejvického hotelu International. Tradičně láká pod širé nebe Divadlo Ungelt, nově také Divadlo Kalich či Muzeum Kampa.