Nárůst o 61 procent. V březnu zemřelo v Česku nejvíc lidí za jediný měsíc

Letos v březnu zemřelo v Česku podle předběžných údajů zhruba 16 600 obyvatel. Je dosud nejvíc úmrtí za jediný měsíc od doby, kdy se tyto údaje evidují, informoval dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

Úmrtnost nejstarších seniorů ve věku nad 85 let se ale oproti průměru výrazně snížila. Březnový počet zemřelých přesáhl dosavadní maximum z letošního ledna, kdy se Česko potýkalo s další vlnou epidemie koronaviru.

Nejtragičtější březen

„Březen stanovil nové měsíční maximum v počtu zemřelých ve srovnatelné časové řadě od roku 1947. Dosavadní maximum z letošního ledna bylo překročeno o 530 osob, ve srovnání s loňským listopadem, kdy vrcholila podzimní vlna epidemie covid-19, bylo zemřelých více o 802,“ uvedl ČSÚ. Podle údajů ministerstva zdravotnictví byl letošní březen nejtragičtějším z hlediska úmrtí v souvislosti s covidem za déle než rok epidemie, s prokázanou nákazou zemřelo 5967 lidí.

Oproti průměru z let 2015 až 2019 je počet březnových úmrtí vyšší o 61 procenta, absolutně o 6300. Procentní nárůst počtu úmrtí oproti pětiletému průměru pro daný měsíc byl ale nejvýraznější v listopadu, a to 77 procent, v lednu činil 52 procent. Na každých 100 000 obyvatel připadalo třetí měsíc letošního roku 155 úmrtí, zatímco v letech 2015 až 2019 to bylo podle statistiků v průměru 97.

Zřejmý je ale podle ČSÚ pozitivní vývoj u skupiny nejstarších seniorů ve věku 85 a více let, u kterých se úroveň takzvané nadúmrtnosti ve srovnání s podzimem loňského roku výrazně snížila. Vliv na to může mít očkování proti koronaviru. „Zatímco v listopadu byla v porovnání s průměrným listopadem let 2015–2019 jejich úmrtnost vyšší o 80 procent, v březnu již jen o 23 procent,“ uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová. V Česku se začalo proti koronaviru očkovat koncem prosince, přednost dostali nejstarší obyvatelé a zdravotníci.

Epidemie konečně zpomaluje

V Česku přibylo v pondělí 1532 potvrzených případů nákazy koronavirem, o 685 méně než před týdnem. O téměř 4000 stoupl oproti minulému pondělí počet aplikovaných dávek vakcín proti nemoci covid-19, zdravotníci očkovali 73 998 lidí. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Počet nakažených na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní klesl na 95 z předchozích 101. Právě hranici 100 případů ministerstvo zdravotnictví uvedlo jako zásadní při dalším zmírňování protiepidemických opatření.

Zdravotníci od konce loňského prosince, kdy se v Česku začalo proti koronaviru očkovat, aplikovali k pondělnímu večeru 3 731 232 dávek vakcíny. Ukončené očkování má přes 1 065 milionu lidí, tedy zhruba desetina. V minulém týdnu se v pracovních dnech denně očkovalo přes 70 000 lidí, ve čtvrtek byl počet rekordní, vakcínu dostalo 86 781 zájemců. Ode dneška se k očkování proti covidu-19 mohou přes web ministerstva zdravotnictví hlásit všichni lidé starší 45 let, za prvních osm hodin se registrovalo přes 41 600 z nich. Příští týden se otevře registrace k očkování pro lidi ve věku 40 až 44 let. Poté bude zřejmě už pro všechny starší 16 let, řekl v pondělí po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Od loňského března se nákaza v zemi potvrdila téměř u 1,647 milionu lidí, většina se vyléčila, 29 749 pacientů s potvrzeným onemocněním zemřelo. V poslední době jsou denní počty úmrtí nižší a od 10. dubna nezemřelo v jednom dni více než sto lidí s covidem. V průměru připadlo na jeden dubnový den 84 úmrtí, zatímco v březnu to bylo 194 zemřelých za den. Na květen činí denní průměr zatím 32. O víkendu evidovalo ministerstvo v sobotu 29 úmrtí a v neděli 27, na pondělí připadá zatím 16 úmrtí s potvrzenou nákazou. Při dodatečných aktualizacích se údaje z posledních dní většinou ještě zvýší.

V nemocnicích bylo v pondělí 1884 pacientů s potvrzenou nákazou, asi o 60 víc než předchozí den, v mezitýdenním srovnání ale jejich počet klesl zhruba o 830. Pacientů v těžkém stavu je 349, nejméně od začátku loňského října. Zátěž nemocnic je ale ve skutečnosti mnohem větší, protože statistiky nezahrnují pacienty, kteří už jsou covid negativní, ale dál vyžadují nemocniční péči. Podle dat ministerstva bylo k dnešnímu ránu volných zhruba 6500 standardních lůžek s kyslíkem, což představuje 28 procent z celkového počtu. Postelí s umělou plicní ventilací je neobsazeno přibližně 650, tedy rovněž 28 procent.

Denní nárůsty počtu nakažených koronavirem postupně klesají už od začátku března, kdy vystoupaly na skoro 17 000. Za celý minulý týden testy odhalily přes 10 800 nakažených, o týden dříve to bylo téměř 14 400 a předtím zhruba 17 500.

V zemi se tak postupně rozvolňují koronavirová opatření. Za klíčový údaj vláda mimo jiné bere počet případů na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. Vláda restrikce uvolňuje na základě šesti balíčků.