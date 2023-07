Za názorový obrat ohledně vstupu Švédska do NATO to Erdogan schytal od domácí opozice

Šéf turecké Republikánské lidové strany (CHP) Kemal Kiliçdaroglu dnes tvrdě kritizoval prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za změnu názoru ohledně ratifikace vstupu Švédska do NATO. Podle šéfa strany Erdogan nic za svůj souhlas od Švédska nezískal a názorový obrat provedl po telefonátu s americkým prezidentem Joem Bidenem. Informuje o tom agentura Bianet. CHP je největší opoziční stranou v Turecku.

Zlepšení vztahů s EU, které Erdogan žádal výměnou za souhlas s ratifikací, lze podle Kiliçdaroglua dosáhnout jen dodržováním demokratických zásad.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pondělí večer po jednání s Erdoganem a švédským premiérem Ulfem Kristerssonem uvedl, že Erdogan souhlasil s předložením švédské žádosti o vstup do NATO parlamentu. Stát se tak má co nejdříve, řekl Stoltenberg, konkrétní datum ale nezmínil. Samotný Erdogan se k pondělní dohodě ještě nevyjádřil.

„Švédsko v ničem neustoupilo. Pálili naši svatou knihu, korán. Na to vládní činitelé nezareagovali dostatečně,“ řekl bývalý prezidentský kandidát Kiliçdaroglu, kterého v květnu Erdogan v druhém kole prezidentských voleb porazil. Erdogan podle šéfa opoziční strany „změnil názor o 180 stupňů“ po telefonátu s americkým prezidentem. „To je způsob, jak řídit stát?“ zeptal se rétoricky Kiliçdaroglu na vystoupení před straníky.

Opoziční předák rovněž kritizoval pondělní Erdoganovo prohlášení, ve kterém prezident podmiňoval souhlas se vstupem Švédska do NATO obnovením rozhovorů o vstupu Turecka do EU. Vztahy mezi Bruselem a Ankarou se podle opozičního lídra zhoršily kvůli autoritářskému stylu vládnutí současného prezidenta a kvůli věznění novinářů či opozičních představitelů. „Pokud nesplňujete demokratická pravidla EU, tak vás do EU nepustí,“ řekl Kiliçdaroglu. Zda jeho slova nějak ovlivní hlasování opozičních poslanců v parlamentu, není ale jasné. Dříve politici CHP podporovali rozšíření NATO o Švédsko.

Velmi ostře se na adresu Švédska vyjádřil i Devlet Bahçeli, což je šéf Strany národní akce (MHP), bez které nemá Erdogan většinu v parlamentu. Bahçeli vyjádřil pochybnosti, že Švédsko skutečně změnilo svou politiku vůči Straně kurdských pracujících (PKK) a dalším organizacím, které Ankara považuje za teroristické.

„Švédsko je hnízdem PKK v Evropě,“ řekl Bahçeli. Podle šéfa této nacionalistické strany však rozhodnutí o vstupu Švédska do Severoatlantické aliance přísluší prezidentovi.

V pondělním prohlášení Severoatlantické aliance stojí, že Švédsko a Turecko budou i nadále spolupracovat při potírání terorismu. Stockholm také mimo jiné slíbil, že nebude aktivně podporovat kurdské milice YPG, které v oblasti bojovaly proti teroristické organizace Islámský stát (IS). Ankara považuje milice za součást PKK, a tudíž za teroristickou organizaci. Švédsko také uvedlo, že podporuje obnovení rozhovorů o členství Turecka v EU a modernizaci celní dohody mezi EU a Tureckem.