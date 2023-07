Sněmovna schválila po tři a půl hodině program schůze k penzím a financím

Poslanecká sněmovna dnes schválila hlasy koalice po více než tři a půl hodině od zahájení jednání návrh programu mimořádné schůze ke zpomalení valorizace penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody a k vládnímu konsolidačnímu balíčku. Dosavadní debata se nesla ve znamení opoziční kritiky kroků kabinetu. K návrhu programu vystoupilo všech šest představitelů opozičních ANO a SPD, kterým to umožnilo jejich přednostní právo. Následně začali poslanci projednávat vládní penzijní novelu.

Posledním opozičním řečníkem k programu schůze svolané z koaličního podnětu byl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Hned v úvodu prohlásil, že nechce obstruovat, protože nechce sedět ve sněmovně i po 19:00. Sněmovna přitom už na návrh vládního tábora rozhodla, že bude moci jednat i přes noc na středu. Pak už se Babiš pustil do kritiky kabinetu, který mimo jiné vyzval k tomu, aby v září přišel se závazným programovým prohlášením a znovu požádal dolní komoru o důvěru.

Konsolidační balíček označil předseda ANO za zbytečný nesmysl, který nic nepřinese a jen zvýší daně. „To, co je předloženo, je jenom útok na lidi,“ prohlásil. S ohledem na to, že vládní činitelé označují soubor opatření ke konsolidaci veřejných financí za ozdravný, Babiš podotkl, že nejvíce ozdravné by bylo, kdyby vláda odešla. Není podle něho schopná řídit zemi a „udělat lidem lepší život“.

Zatímco Babišovo vystoupení trvalo více než hodinu, místopředsedkyni za ANO Kláře Dostálové stačilo 15 minut. „Říkat něco o bankrotu České republiky je úplný nesmysl,“ řekla a vinila kabinet z nezodpovědné rozpočtové politiky. „Smysl tohoto (jednacího sněmovního) týdne je, jak ožebračit český národ, jak sáhnout do jejich peněženek a jak nám snížit kvalitu života,“ uvedla.

Před tím vystoupili díky přednostnímu právu za ANO také místopředsedové hnutí Karel Havlíček a Alena Schillerová z titulu místopředsedy sněmovny a předsedkyně poslanecké frakce. Za SPD mluvil zhruba hodinu předseda hnutí Tomio Okamura a přibližně poloviční dobu šéf poslanecké frakce Radim Fiala.