Finsko se stalo 31. členskou zemí NATO

Americký ministr zahraniční Antony Blinken převzal v Bruselu přístupový dokument podepsaný jeho finským protějškem Pekkou Haavistem, čímž pro skandinávskou zemi oficiálně skončil přijímací proces. Před sídlem NATO byla slavnostně vztyčena finská vlajka.

Po desítky let neutrální severské země Finsko a Švédsko požádaly o členství před necelým rokem v obavách z ruské rozpínavosti. Zatímco finský vstup ratifikovalo všech 30 dosavadních členů, Stockholm zatím nemá souhlas Turecka a Maďarska.

Americký prezident Joe Biden v prohlášení vstup Finska do NATO uvítal a napsal, že se těší na přijetí Švédska. Ruský prezident Vladimir Putin se podle něj zmýlil, když si myslel, že zahájením brutální a agresivní války proti Ukrajině Evropu a NATO rozdělí. „Dnes jsme jednotnější než kdykoli předtím,“ uvedl Biden. Poukázal na skutečnost, že přijetí Finska bylo nejrychlejší novodobé historii NATO, a vyzval Ankaru a Budapešť, aby bezodkladně ratifikovaly vstup Švédska.

Pekka Haavisto, Jens Stoltenberg a Antony Blinken při předávání přístupového dokumentu | zdroj: Profimedia

Za historickou chvíli pro bezpečnost Evropy označil finský vstup do NATO český premiér Petr Fiala. Ministr zahraničí Jan Lipavský novinářům v bruselské centrále aliance řekl, že ruská agrese na Ukrajině skandinávské zemi ukázala, že neutralita jí bezpečnost nepřinese. Finsko podle něj bude silným spojencem a jeho členství v NATO může prospět jak Helsinkám, tak celé Evropě.

„Plně rozumím Finsku, které má velice silnou armádu, výdaje na obranu čtyři procenta HDP (hrubého domácího produktu), je to velmi silný spojenec,“ prohlásil Lipavský krátce před začátkem ceremoniálu završujícího finské přijetí. Většina zemí NATO včetně Česka zatím nedosahuje společného cíle vydávat na obranu dvě procenta HDP, Praha toho plánuje docílit příští rok.

Také podle Fialy bude Finsko velkou posilou pro vojenský obranný blok. „Doufám, že Maďarsko a Turecko ratifikují vstup Švédska, a to se také brzy stane členem NATO,“ napsal na twitteru český premiér.

Gratuluji Finsku ke vstupu do Severoatlantické aliance, pro kterou bude velkou posilou. Je to historická chvíle pro Evropu a pro její bezpečnost.



Doufám, že Maďarsko a Turecko ratifikují vstup Švédska a to se také brzy stane členem NATO. pic.twitter.com/LZWUyGyJp4