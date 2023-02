Maďaři se ‚poturčili‘. Váhají se schválením vstupu Finska a Švédska do NATO

O ratifikaci vstupu dvou severských zemí do aliance má parlament začít diskutovat příští týden.

Finsko a Švédsko podaly žádost o přistoupení k Severoatlantické alianci loni společně v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, která změnila dlouhodobé postoje tamních vlád i obyvatel k členství v NATO.

Finland and Sweden trends due to Viktor Orban and Turkey's hesitancy in NATO admission for the two northern countries. Am I the only one who wonders all that might've been had Russia simply joined NATO in 2013 or 2021? #RussiaInvadedUkraine #RussiaIsLosing #SlavaUkraini