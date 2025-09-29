Dnes je pondělí 29. září 2025., Svátek má Michal
29. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Z nejhoršího venku? Legendární Petr Nárožný se po vážném úrazu konečně ukázal mezi lidmi
zdroj: Profimedia.cz
Oblíbený herec se už zotavil natolik, že může zase do společnosti.

Legendární herec Petr Nárožný utrpěl před rokem zlý úraz: Upadl v hotelové koupelně a zlomil si stehenní kost. Podobné zranění vyřadí z provozu kohokoliv, natožpak veterána, kterému už pomalu táhne na 90 let.

Zlomenina navíc přišla na straně, kde má Nárožný již z dřívějška umělý kyčel, což celý proces značně zkomplikovalo. A jako by toho nebylo dost, přišla ještě infekce, se kterou bylo potřeba se vypořádat.

Nárožný nicméně žije a dýchá vystupováním, publikum potřebuje stejně jako publikum potřebuje jeho, a o žádném konci kariéry proto nepřemýšlel ani na okamžik. 

Jen se prostě musel vykurýrovat. A vzhledem k tomu, že po dlouhé době konečně vyrazil mezi lidi, můžeme předpokládat, že z nejhoršího už je venku.

Nárožný se přišel podívat na otevření zábavního parku v Letňanech. Jeden ze stromů tam totiž mluví jeho hlasem.

Vypadal trochu pohuble, což bude nejspíš důsledek náročné léčby, jinak ale působil odpočatě, svěže a spokojeně. Krátce vystoupil na pódium, kde symbolicky požehnal nové sezóně, na rozhovory s novináři se ale zatím moc necítil.

Což se v momentální situaci dá samozřejmě pochopit. Tak odteď už jen hodně zdraví!

