Miliony lidí konečně znají odpověď: Co skutečně způsobuje koktání?
29. 9. 2025 – 6:14 | Zpravodajství | Alex Vávra
Koktavost trápí miliony lidí po celém světě a dlouho byla obestřena mýty i nepochopením. Nová genetická studie ale přináší průlom: odhalila desítky genů spojených s poruchou řeči a ukazuje, že za ní stojí mozkové procesy a dědičnost, nikoli slabá vůle či nervozita.
Když ve filmu Králova řeč z roku 2010 zoufalý král Jiří VI. zápasí se svou řečí, vidí divák, jak hluboce dokáže koktavost zasáhnout nejen jednotlivce, ale i celé společenství, které na něj hledí. Jeho otec v jedné scéně křičí „Uvolni se!“, jako by koktání bylo pouhý zlozvyk, kterého se lze zbavit pevnou vůlí. Jenže realita je mnohem složitější. Desítky let výzkumu dokazují, že koktavost není projev slabosti ani nervozity, ale skutečná neurologická porucha. A teprve dnes, díky obřím genetickým studiím, začínáme chápat, co za ní stojí.
Koktavostí trpí asi jedno procento světové populace – přibližně 70 milionů lidí napříč kontinenty i kulturami. Nejčastěji se objevuje v dětství a u většiny spontánně odezní. U mnoha lidí ale zůstává celoživotním společníkem, který ovlivňuje nejen komunikaci, ale i kariéru, sebevědomí a sociální vztahy. Zatímco logopedie pomáhá zmírnit obtíže a rozvíjet zdravý postoj k řeči, otázka, proč někteří lidé koktají a jiní ne, zůstávala dlouho záhadou.
Geny, rytmus a překvapivé souvislosti
Obrovská studie založená na datech více než 1,1 milionu uživatelů služby 23andMe přinesla zásadní průlom. Vědci identifikovali 57 dosud nepopsaných oblastí DNA souvisejících s koktavostí, které se vztahují k celkem 48 genům. To je zatím největší genetická mapa koktavosti, jakou kdy lidstvo mělo.
Nejsilnější stopu vykázal gen VRK2. Ten hraje důležitou roli při vývoji nervového systému a jeho varianty se dříve spojovaly se schizofrenií, epilepsií či roztroušenou sklerózou. Zajímavé je i to, že ovlivňuje schopnost člověka udržet rytmus – třeba při tleskání nebo klepání do taktu hudby. A právě rytmus se ukazuje jako možné jádro problému: neurovědci už delší dobu poukazují na to, že koktající lidé mohou mít deficit v rytmickém zpracování řeči. Výzkum ale přinesl i další překvapivé vazby. Geny související s koktavostí se částečně překrývají s těmi, které hrají roli u autismu, deprese nebo ADHD. To naznačuje, že porucha řeči může vznikat podobnými vývojovými cestami jako jiné neurologické a psychické stavy. Koktavost se tak řadí mezi složité, polygenní jevy – podobně jako nespavost či cukrovka 2. typu.
Změna pohledu i naděje do budoucna
Studie podle odborníků znamená „kvantový skok“ v porozumění koktavosti. Poprvé máme jasné genetické důkazy, že nejde o projev psychické slabosti, ale o neurologickou poruchu s dědičným základem. To může zásadně změnit nejen medicínský přístup, ale i společenské vnímání. „Chceme lidem předat jasnou zprávu, že koktavost je genetická vlastnost, za kterou nikdo nenese vinu,“ říká genetička Jennifer Below z Vanderbilt University.
Pro lidi, kteří koktají, to může být obrovská úleva. Mnozí z nich zažívají šikanu, bojují s nízkým sebevědomím, depresemi a v těžších případech i se sebevražednými myšlenkami. Ve společnosti stále přežívá mylný názor, že koktavost je důsledkem traumatu, nervozity nebo osobního selhání. Genetické důkazy mohou pomoci tato stigma bourat – a dát koktajícím lidem možnost, aby jejich potíže byly brány vážně.
Lékaři by navíc mohli díky genetickému screeningu odhalit riziko koktavosti už u malých dětí a nabídnout včasnou logopedickou intervenci. „Na základě našich výsledků budeme jednou schopni z DNA předpovědět, zda má dítě vyšší pravděpodobnost koktat,“ říká Janet Beilby, logopedka z Curtin University v Austrálii.
Opatrný optimismus
Samotní vědci ale upozorňují, že před námi není rychlé řešení. Neexistuje jednoduchý „vypínač“, který by koktavost zapínal či vypínal. Příčinou je souhra desítek genů, mozkových procesů a prostředí. Přesto výsledky otevírají nové možnosti – od hlubšího porozumění mozkovým mechanismům řeči až po vývoj cílených terapií. Jedno je však jisté už teď: koktavost není vina jednotlivce. Je to geneticky podmíněná vlastnost, která si zaslouží stejný respekt a odbornou péči jako jiné neurologické poruchy. A právě to by mohla být největší změna, kterou tato průlomová studie přinese – změna pohledu celé společnosti.