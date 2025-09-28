Tisíce lidí se sešly v Praze na shromáždění nazvaném Zabraňme vládě extremistů
28. 9. 2025 – 18:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Tisíce lidí se odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v Praze na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii.
Pořadatelé chtěli shromážděním pět dní před sněmovními volbami upozornit, že se do dolní komory Parlamentu mohou dostat populistické a extremistické strany a hnutí. Znamenalo by to podle nich ohrožení svobody a demokratického směřování České republiky. Lidé na akci dorazili s vlajkami České republiky, Evropské unie či Ukrajiny. Přinesli také transparenty - například s nápisy "Rusko tady nechceme" či "Teď jde o všechno". Pořadatelé vpodvečer na facebooku uvedli, že na shromáždění dorazilo 10.000 lidí.
"Chceme ukázat, že existuje pozitivní vlastenectví, které je na straně západu, svobody a demokracie," uvedli pořadatelé v úvodu. Připomněli poslední pozitivní průzkum veřejného mínění, podle kterého se voliči prozápadních stran mobilizují. "Nic není rozhodnuto," dodali. Vyzvali, aby všichni z mobilu jednomu člověku poslali zprávu o výzvě.
"Naše země vzkvétá, ale naše demokracie tolik ne," řekl textař Tomáš Dvořák. Varoval, že svoboda není daná věc a upozornil na dezinformace ve veřejném prostoru. Lidé by podle něj měli nejen chodit k volbám, ale i se aktivně věnovat politice.
"Letos bude ještě více záležet na každém z nás. Bude se rozhodovat mezi dobrem a zlem. Volte dobro. Svatý Václave, buď s námi," vyzval ve videonahrávce kněz a spisovatel Marek Orko Vácha. Bývalý senátor Martin Mejstřík vyzval k zabránění šíření všech ruských dezinformačních kanálů a k trestnímu stíhání těch, kdo šíří ruskou propagandu a adorují Rusko.
Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková upozornila na to, že je nutné v Česku ubránit nezávislá média a justici. "Nesmíme si nechat namluvit, že komunisté a extremisté to myslí s naší zemí dobře. Nemyslí," prohlásila. Podle ní takové strany chtějí zatáhnout Česko do "područí totalitního Ruska". K volbě hodnot, které zastávají Evropská unie a Severoatlantická aliance, povzbudili i další osobnosti české kulturní či sportovní scény. Na závěr účastníci pozvedli letáky s velkými písmeny napsaným "ne" a zazpívali českou hymnu. Akce byla poklidná. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina ČTK řekl, že policisté nemuseli řešit žádné problémy.
Spolek v pozvánce na shromáždění uvedl, že je potřeba bránit demokracii a zabránit extremistům, aby rozhodovali o budoucnosti Česka. Akce byla součástí kampaně Dese(t) k volbám, která vyzývá každého, aby oslovil deset lidí ze svého okolí a pobavil se s nimi o důležitosti voleb.
Milion chvilek pro demokracii také v minulých dnech spustil výzvu, aby lidé v nadcházejících volbách hlasovali pro některou z prozápadně orientovaných politických stran. Podle pořadatelů ji již podepsaly desetitisíce lidí. Spolek chce oslovit všechny, kteří zatím váhají, zda nebo koho volit. Pořádají proto veřejné akce a diskuse.