Z mrazů rovnou do jara: ČHMÚ předpovídá teplotní skok o více než 20 °C
18. 2. 2026 – 12:53 | Magazín | BS
Meteorologové očekávají první záchvěv jarního počasí, zima se ale nejdřív rozloučí se vší parádou.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu upřesňují předpověď počasí na konec týdne a zejména víkend, během něhož by měla přijít velká obleva a minimálně na nějakou dobu rozloučení se zimním počasím.
Nejdřív se máme připravit na několik chladných dní: „Do pátku ještě může tu a tam i v nižších polohách nasněžit, v pátek se pak dočkáme na řadě míst i celodenních mrazů, nízké pocitové teploty a po dlouhé době místy i slunečného dne,“ uvádí odborníci na sociálních sítích.
Ve vyšších polohách by mohlo dále sněžit: „Do zítřejšího večera by mělo nejvíce sněhu napadnout ale na horách – v Krušných, Jizerských horách a Krkonoších by to mohlo být s vysokou pravděpodobností až kolem 5 cm nového sněhu, trochu menší možnost je i na Šumavě a v Orlických horách. V intenzivnějších sněhových přeháňkách ale může nasněžit zítra i mimo hory, snad s výjimkou poloh pod 300 m n.m,“ upřesňují situaci.
Další příděl sněhu by pak měl přijít ještě v noci na pátek: „Zajímavá bude pak i situace ve čtvrtek a v noci na pátek, kdy jih našeho území ovlivní frontální rozhraní. Právě na něm očekáváme taktéž srážky, které by mohly být sněhové i v nižších polohách,“ zmiňují možný scénář.
Zda ale opravdu bude sněžit, se úplně přesně neví, protože přesná poloha frontálního rozhraní je nejistá.
Teploty se nicméně naposledy propadnou: „Pátek pak přinese poslední závěrečné ochlazení, teploty budou odpoledne v rozmezí jen mezi -4 a 0 °C, k tomu na Moravě a ve Slezsku očekáváme velmi nízkou pocitovou teplotu kvůli silnějšímu větru,“ předpovídají.
„Na některých místech zde může být v pátek odpoledne pocitově jen kolem -10 °C. Kdo ví, možná toto bude poslední takto chladný den letošní zimy. Páteční ráno bude také mrazivé, kde se vyjasní, mohou teploty klesnou také až k -10 °C,“ vysvětlují odborníci.
Pak ale přijde strmý vzestup a nárůst teplot možná i o zmiňovaných dvacet stupňů: „Od víkendu se postupně začne oteplovat, na horách sice během víkendu ještě může zasněžit (možná i docela vydatně), ale i zde srážky postupně přejdou do deště. A na začátku příštího týdne už se dočkáme i teplot přes 10 °C,“ dodávají.