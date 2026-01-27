Z memu na rodný list. V USA se narodilo dítě se jménem podle nejpopulárnější internetové hlášky „Six Seven“
27. 1. 2026 – 19:20 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Internetové trendy většinou mizí stejně rychle, jako se objeví. Jeden z nich se ale v USA dostal dál než na sociální sítě – až na úřady. Novorozené miminko dostalo jméno, které ještě nedávno zaznívalo hlavně z videí na TikToku a YouTube. Jmenuje se Six Seven.
To, co začalo jako krátký virální klip, dnes vyvolává debaty o tom, kde končí internetová zábava a kde začíná reálný život.
Dvě čísla, která ovládla internet
Výraz „Six Seven“ se stal jedním z nejrozšířenějších memů mezi mladými lidmi. Objevuje se v krátkých videích, výkřicích, parodiích i komentářích. Původ sahá k nenápadnému záznamu z basketbalového zápasu, kde mladík do kamery vykřikl právě tato dvě slova. Internet si je okamžitě přivlastnil.
Trend zesílil poté, co se „Six Seven“ objevilo i v hudbě a sportovním obsahu – zejména ve videích z prostředí NBA. Slova se stala součástí online slangu a symbolem spontánní, lehce absurdní internetové kultury.
Když meme opustí obrazovku
Popularita výrazu přestala být jen virtuální. V některých amerických městech musely restaurace rychlého občerstvení reagovat na chování teenagerů, kteří záměrně vyvolávali chaos pokaždé, když zaznělo číslo 67 v objednávkovém systému. Dvě číslice se tak z internetového vtípku změnily v reálný provozní problém.
A pak přišel moment, který pobavil i šokoval zároveň.
Jméno, které rozdělilo veřejnost
Podle amerických médií se na Floridě narodilo dítě, jehož rodiče zapsali do matriky jako Six Seven. Na sociálních sítích okamžitě propukla vlna reakcí – od pobavení přes nepochopení až po otevřenou kritiku.
Rodiče se brání tím, že výběr jména s internetovým trendem nesouvisí. Dítě se prý narodilo na přelomu 6. a 7. ledna a jméno má být osobní připomínkou data narození. Časová shoda s virálním memem je podle nich náhodná.
Veřejnost o tom ale přesvědčená není.
Kde končí originalita a začíná experiment
Diskuze pod články a příspěvky jsou plné emocí. Někteří lidé jméno považují za kreativní a moderní, jiní mluví o nezodpovědném experimentu na úkor dítěte. Opakuje se otázka, zda by úřady měly mít právo podobná jména odmítat.
Faktem je, že neobvyklá jména nejsou v USA ničím novým. Přesto je případ „Six Seven“ výjimečný tím, jak těsně je spojený s konkrétním virálním fenoménem své doby.
Zda se dítě ke svému jménu jednou hrdě přihlásí, nebo si zvolí přezdívku, ukáže až čas. Jedno je ale jisté už teď: život s tímto jménem rozhodně nebude anonymní.