Z české iniciativy projedná EU covidovou situaci v Číně

Česko jako předsednická země EU dnes iniciovalo jednání Evropské komise pro zdravotní bezpečnost (Health Security Committee), v níž jsou zástupci ministerstev zdravotnictví členských zemí, ohledně situace s covidem-19 v Číně. Zástupci Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) jim představili nejnovější informace, sdělil dnes mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Případná opatření chce koordinovat s nastupujícím Švédskem, které předsednictví od 1. ledna přebírá.

Itálie na základě testování pasažérů letu z Číny na milánském letišti, kdy se nákaza prokázala u poloviny cestujících, ve středu zavedla povinné PCR testy. Podle dnešního vyjádření italské premiérky Giorgii Meloniové by testy měla nařídit celá EU. Upřesnila, že dosud provedené testy ukázaly, že lidé, kterým vyšly testy pozitivní, byli nakažení už známými virovými variantami omikron.

„Přístup Itálie je nyní ojedinělý, ale aktuální situaci ohledně vývoje covidu-19 v Číně nadále sledujeme a monitorujeme, postupně ji také koordinujeme s nastupujícím švédským předsednictvím, kterému budeme nápomocni,“ popsal mluvčí.

K nastavení případných protiepidemických opatření podle něj v současné době vedou členské státy, Evropská komise, ECDC a Světová zdravotnická organizace (WHO) odbornou diskusi. „Aktuálně je doporučena ECDC a WHO zvýšená sekvenace pozitivních vzorků jakožto nástroje k detekci případných nových variant. Nadále platí, že nejúčinnějším způsobem ochrany je očkování,“ doplnil Jakob.

Povinné testování cestujících z Číny na koronavirus zavedly některé asijské státy, například Indie, Japonsko či Tchaj-wan, a také USA.

Covid-19 se šíří dál a s ním i dezinformace o této nemoci

Od začátku pandemie uplynuly skoro tři roky a nemoc covid-19 ve společnosti stále přetrvává. Totéž platí o dezinformacích týkajících se nákazy, upozorňuje ve středečním článku deník The New York Times. Mýty a zavádějící příběhy se podle něj dál šíří, unikají moderátorům obsahu na internetových platformách a komplikují život přetíženým zdravotníkům.

Začalo to v roce 2020 s nepotvrzenými informacemi zpochybňujícími existenci nebo závažnost infekce, z nichž se rychle vyvinula často prapodivná tvrzení o nebezpečných technologiích ukrytých v rouškách nebo o údajných účincích neprověřených léčiv, například ivermektinu. Start vakcinační kampaně pak spustil novou vlnu nepodložených obav. Dnes vedle všech těchto tvrzení, která se neustále vracejí, výzkumníci pozorují i konspirační teorie o dlouhodobých účincích léčby.

Kvůli této neutuchající smršti je pro skutečná lékařská doporučení čím dál složitější se prosadit, míní odborníci mapující dezinformace. Lidé, kteří už pociťují averzi k čemukoli spojenému s pandemií, jsou tak náchylnější k ještě větší otupělosti vůči přetrvávajícím rizikům kolem covidu a k přijímání jiných nedůvěryhodných informací o zdraví.

„Víme zcela jistě, že dezinformace o zdraví přispívají v reálném světě k šíření nemocí,“ říká Megan Marelliová z neziskové organizace Meedan, která se zaměřuje na digitální gramotnost a přístup k informacím.

Obzvláště velké starosti dělá odborníkům sociální síť Twitter, která po nedávné změně vedení výrazně omezila počet pracovníků dohlížejících na regulování nebezpečného obsahu a přestala vymáhat pravidla namířená proti covidovým dezinformacím. Tým australských výzkumníků v uplynulých týdnech na platformě sesbíral přes půl milionu zavádějících a konspiračních příspěvků v angličtině, které zahrnovaly výrazy jako „hoax“, „biologická zbraň“ nebo „deep state“, což je spojení často používané ve spikleneckých teoriích pro skryté síly manipulující světem.

Podle socioložky Naomi Smithové, která se na výzkumu podílela, pravidla twitteru pomohla potlačit kritiku očkování, která byla na síti před několika lety běžná. Nyní tyto ochranné bariéry odpadají, což Smithová považuje za zajímavé z akademického hlediska a zároveň za „naprosto děsivé“.

„Před covidem se lidé, kteří věřili zdravotnickým dezinformacím, převážně bavili mezi sebou, uzavřeni ve vlastní malé bublině, a vy jste museli vynaložit jisté úsilí, abyste tu bublinu našli,“ řekla. „Teď ale nemusíte udělat nic, abyste ty informace našli. Jsou vám prezentovány ve výběru příspěvků společně s veškerými dalšími typy informací,“ popsala situaci Smithová.

Další velké sociální sítě minulý týden uvedly, že jsou nadále odhodlány bojovat s nepravdivými tvrzeními o covidu. Vymáhání pravidel ovšem zůstává problematické. Například provozovatel serveru TikTok uvádí, že kvůli dezinformacím o covidu odstranil přes 250 000 videí. Analytici z organizace Newsguard ovšem nedávno i tak upozornili na jisté nedostatky. Mimo jiné se jim údajně při vyhledání výrazu „vakcína mRNA“ mezi prvními deseti výsledky zobrazilo pět klipů obsahujících nepravdivá tvrzení.

„Bojujeme s tím každý den,“ říká lékař Anish Agarwal, který pracuje na pohotovosti ve Filadelfii a zároveň přednáší na univerzitě. Neustále se prý setkává s pacienty, kteří věří podle něj šíleným tvrzením, jako je to, že v covidových vakcínách jsou ukryté škodlivé přístroje. Diskuse o koronaviru se pořád proměňují, řekl Agarwal, který se mimo jiné snaží studovat přístup různých demografických skupin k informacím o pandemii.

Léta lží a nepodložených tvrzení o covidu působí jako nákaza a poškozují důvěru ve všechny typy očkování, míní Heidi Larsonová z vysoké školy London School of Hygiene & Tropical Medicine. „Covidové fámy nikam nezmizí, budou upraveny pro nové podmínky, budou se přizpůsobovat,“ řekla. „Nemůžeme to vymazat. Žádná firma to nemůže sama napravit,“ dodala.

Některé pokusy ztlumit šíření dezinformací o viru mezitím narážejí na obavy ohledně svobody projevu. Kalifornie před několika měsíci schválila zákon, který by trestal lékaře za šíření nepravdivých tvrzení o vakcínách proti covidu-19. V lednu má norma vstoupit v platnost, čelí však soudním stížnostem, které ji označují za odporující americké ústavě. Žaloby míří také proti technologickým společnostem, jako jsou Meta Platforms a Google, a to od lidí, kteří byli vyloučeni z různých platforem kvůli příspěvkům o covidu.

Lékař Graham Walker působící v San Francisku řekl, že rozsah nepodložených zvěstí přiměl jej i mnohé z jeho kolegů ke snaze šířit na sociálních sítích osvětu. Na twitteru sepsal několik vláken příspěvků čítajících více než stovku příspěvků nabitých důkazy, s cílem vyvracet dezinformace o koronaviru.

Svěřil se ale, že letos pociťoval čím dál větší bezmoc tváří v tvář přívalu toxického obsahu o celé řadě lékařských témat. Twitter nakonec opustil, když síť zavrhla svá pravidla spojená s pandemií. „Začalo mi připadat, že to není bitva, která se dá vyhrát,“ řekl Graham. „Nemám pocit, že to je férový souboj,“ dodal.