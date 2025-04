Recept na štěstí od hvězdy českého dabingu: "Neberte se vážně"

Hlas, který si nespletete. Michal Holán razí jasnou životní filozofii: Především se nehodlá nechat rozhodit a za každých okolností je nad věcí

Michal Holán už při své bohaté kariéře možná pociťuje klasické prokletí lidí, kteří se živí především svým hlasem: Kdybyste ho potkali na ulici, je možné, že byste ho ani nepoznali. Jakmile by ale promluvil, byli byste okamžitě doma – herec už byl k slyšení v Kobře 11, ve slavném seriálu Walking Dead (Živí mrtví), v jedné z hlavních rolí jednoho z nejlepších seriálů všech dob Breaking Bad (Perníkový táta), v ikonickém sitcomu Scrubs či v Hvězdné bráně.

Bohatá kariéra a spousta práce z něj nicméně rozhodně neudělaly žádného morouse. Michal je totiž jak maják radosti a úsměvu, který by byl svým charismatem schopný rozjasnit i tisíciletou kryptu. Uvolněnou a občas trochu svéráznou povahou předvedl při premiéře filmu Minecraft, kde si s ním popovídali redaktoři eXtra.cz.

Recept na štěstí je podle něj velmi jednoduchý. Stačí si prostě nedělat hlavu: „Úplně to nejhlavnější, co je gró, je, že si člověk musí uvědomit, že všechno je jedno. Prostě být jenom šťastný, užívat si to, co člověk miluje, a nebrat věci vážně,“ představil svou vlastní odnož hédonistického nihilismu.

„Já to mám tak, že vždycky se i na tom nejhorším snažím najít něco dobrého. Takže ať je to, co je to, tak hledám východisko. Hledám přirozeně, spontánně ten bod, aby to bylo právě dobrý, aby mě to bavilo. Třeba když jsem šel na operaci, tak jsem věděl, že to bude operace a že je to nový zážitek. Takže si prožiju něco, co jsem nezažil, a za chvilku to bude dobrý – a bylo to tak,“ smál se.

A rada, kterou je potřeba postavit na piedestal nade všechny ostatní? „Neberte se vážně, to už vůbec. To je tak zbytečné. Když vás někdo prudí a je to blbec a má nějaký postavení nebo peníze, tak pro vás to stejně nic nemění. Ty peníze a postavení má on a on má problém, vy ne. Tak se na něj vykašlete. Udělejte čau, no vůbec mě nezajímáš,“ prohlásil. A řekněte sami, nemá snad jeho filozofie něco do sebe?