Agáta Hanychová opět rýpe: Veřejně se vysmála Jaromíru Soukupovi, v boxu mu opravdu nevěří

Oblíbená influencerka si nemyslí, že si její expřítel Jaromír Soukup nepovede v chystaném zápase kdovíjak skvěle

Bývalá modelka a současná královna podcastů Agáta Hanychová nepřekypuje příliš velkou důvěrou v bojové dovednosti svého bývalého přítele, televizního magnáta Jaromíra Soukupa. Nevěří mu dokonce až tak moc, že se mu ve svém podcastu veřejně vysmála.

Soukup totiž kývl na boxerský zápas v organizaci Fight Night Challenge. Ten by se měl uskutečnit již 19. dubna a Soukup měl pouhý měsíc času na přípravu. Protivník přitom není žádné ořezávátko: V protějším rohu stane Michal Vančura, trenér a bývalý boxer, který má na kontě přes 100 profesionálních zápasů – zhruba 60 v klasickém boxu a 50 v muay thai.

I Soukup ale samozřejmě nevstupuje do ringu poprvé, naopak velmi dbá na svou image bývalého boxera. A na papíře mu všechno šlo skvěle: Oficiální záznamy hlásí 25 vítězství a pouze jedinou prohru mezi lety 2005 až 2014. Ve veřejném boxerském prostoru lze nicméně zaslechnout jisté pochybnosti o kvalitě Soukupových soupeřů: „Několikrát boxoval, ale za celou svou kariéru se nepoměřil s kvalitním soupeřem,” říká například Pavel Hynek, expert a sudí, který se podíval k zápasům hvězd, jako je třeba Anthony Joshua či Olexandr Usyk.

„Jaromír Soukup je pro mě ostuda českého boxu. Je to člověk, který poškozuje box umělým ratingem a placenými soupeři. Celkově mě prostě sere jako člověk. Je to jediný zápas, který bych chtěl,“ prohlásil již dříve jeho nastávající protivník Vančura.

A právě Michal Vančura se podíval jako host i do podcastu Agáty, kde Soukupa společně s influencerkou veřejně poplivali, jak se sluší a patří.

„Bude to můj nejlehčí zápas, co jsem kdy měl. To vím, já mu ustřelím hlavu, kdykoli budu chtít. Přijde mi, že je to arogantní snobský zm*d. To je takový ko*ot, že se s ním ani nedá vydržet. Lidi z boxerského světa se mu smějou,“ věří si Michal.

„Tak jemu se smáli vždycky, to není žádná novinka. Já si myslím na 100 %, že nenastoupí. Myslím si to jako jeho bývalá partnerka. Fakt si to myslím a jsem o tom přesvědčena,“ předpovídá Agáta.

Zda se souboj opravdu uskuteční a kdo nakonec zvedne ruce nad hlavu, uvidíme již za necelý týden.