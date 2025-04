Dominika Hašková je zpátky doma: Ze Survivoru si přivezla zlé následky

Dcera slavného hokejového brankáře má po účasti v populární reality show Survivor problémy s návratem k normálnímu životu.

Zpěvačka Dominika Hašková má po vzoru slavného tatínka pro strach uděláno, ale bitva v populární reality show Survivor nechala stopy i na její silné psychice. Přiznala to na předávání Cen Anděl, kde si promluvila s redakcí eXtra.cz.

Z džungle se totiž vrátila nejen o osm kilo lehčí, ale také s podivnými obavami v koutku mysli. Má například problém se normálně najíst, protože si na ostrově zvykla na strach z toho, že nebude co do úst: „Já jím strašně málo. Vlastně skoro vůbec nejím, což mi připomíná, že bych asi měla začít jíst. Ale já mám pořád v hlavě, že toho bude málo a měla bych si na to jídlo dávat pozor,“ přiznala.

„Pro mě je to strašně zvláštní. Byli tu i ostatní, a třeba když si šuškali, tak jsem začala být paranoidní, což už nechci. Ale jinak je to fajn. Jsem v pohodě, jenom mi vadí ten hluk, na to nejsem zvyklá. Je to fakt zvláštní,“ zmínila strach z pomluv i rušivé zvuky civilizace, kterým stačila odvyknout.

Ono se není až tak čemu divit – jak jistě potvrdí každý, kdo bydlí na vesnici, městským zvukům se odvyká velmi rychle a stačí chvíle v tichu, aby člověk na žádné lomozící tramvaje a neustálý provoz už vážně nebyl zvědavý. A to se bavíme jen o normálních, stále ještě velmi civilizovaných vesnicích. Cesta doprostřed divočiny a džungle musela v tomto ohledu přinést ještě daleko intenzivnější šok.

„Chybí mi fakt strašně moc věcí, až je to strašně zvláštní. Chybí mi příroda, to ticho. Já bych opravdu jela hned zpátky, ani tomu nevěřím,“ zamyslela se Dominika.