Vzpomeň si, vzpomeň na 5. listopad... Tvář Guye Fawkese jako symbol odboje

Z historie je Guy Fawkes známý hlavně díky nepovedenému "prachovému" atentátu na krále Jakuba I. Stuarta. V současnosti se však jeho tvář objevuje stále častěji. A maska Guye Fawkese se stala jakýmsi symbolem odboje, protestu a anti-cenzury.

Vzpomeň si, vzpomeň na pátý listopad. Na pokus o prachový atentát. Snad je to nasnadě, proč příběh o té zradě nám do teď nedá spát. V jako Vendeta

Pátého listopadu 1605 se Guy Fawkes neboli Guido Fawkes se skupinkou katolíků pokusili zabít někdejšího protestantského krále Jakuba I. Stuarta a členy parlamentu během úvodního společného zasedání. Na trůn pak chtěli dosadit katolického panovníka - Jakubovu dceru princeznu Alžbětu Stuartovnu, která se zapsala i do českých dějin, a to jako manželka "Zimního krále“ Fridricha Falckého.

Fawkes se svými kumpány chtěli vyhodit do povětří Westminsterský palác. Na anonymní udání v předvečer atentátu našli vojáci Fawkese chystat barely střelného prachu ve sklepeních pod sídlem parlamentu. Mylně se udává, že Fawkes byl iniciátorem spiknutí, ale ve skutečnosti byl jen jeden z mnoha. Ale hlavně byl chycen jako první. Po mučení, kdy vyzradil jména svých společníků, byl popraven.

Jako oslava toho, že král Jakub pokus o atentát přežil, zapalovali lidé kolem Londýna ohně. Následně i parlament uzákonil 5. listopad jako díkůvzdání za nezdařené spiknutí. Postupem času se tento den stal národní oslavou, které však zůstal náboženský, antikatolický podtext, kdy se nezdařil atentát na protestantského krále.

Z historie masky

Maska Guye Fawkese se běžně používala při těchto oslavách. Převážně z 19. století jsou dochovány záznamy o figurínách převlečených za Guye Fawkese, které se na připomínku oslav upalovaly. Postupně začali masky oblékat i lidé. Ve 20. století se levné papírové masky rozdávaly každý podzim dětem nebo byly součástí komiksů. Avšak v 80. letech tuto tradici začaly vytlačovat oslavy Halloweenu.

Současný design masky přišel právě v 80. letech s vydáním komiksu V jako Vendeta. Návrh patří ilustrátorovi Davidu Lloydovi, který společně se spisovatelem Alanem Moorem vytvořili příběh maskovaného revolucionáře "V", který se snaží svrhnout totalitní fašistickou vládu.

Komiks se v roce 2005 dočkal i filmového zpracování. A bez nadsázky by se dalo říct, že právě díky tomuto úspěšnému snímku se maska Guye Fawkese dočkala jakéhosi znovuzrození. A dostala nový smysl. Stala se symbolem pro mnohé aktivisty, revoluce, protesty proti politikům, bankám či finančním institucím, symbolem odporu proti totalitní společnosti.

Nejvíce je maska spojována s hnutím Anonymous a Occupy (Occupy movement).

Maska jako symbol odboje

Mezinárodní skupina Anonymous vzešla z internetových komunit a patří mezi nejvýznamnější hackerské skupiny. Svou činnost výrazněji začala prezentovat kolem roku 2008 sérií protestů, vtípků a hackerských útoků proti scientologické církvi. U toho se ale nezastavili. Pokračovali v hackerských útocích proti vládám USA, Izraele, Tunisku, islámským zemím, hackovali stránky s dětskou pornografií, weby peněžních institucí jako MasterCard a Visa nebo společnosti Sony. Aktivně hacktivisticky hájili WikiLeaks. Nemalý byl jejich podíl na převratech v Egyptě či v Tunisku.

A právě toto hnutí záhy po uvedení filmu V jako Vendeta si vzalo masku Guye Fawkese za svou, maska se stala jeho poznávacím znamením. Avšak nejen Anonymous. Napříč světem se tvář s širokým úsměvem pod knírem a se špičatou bradkou stala tváří aktivistů, hnutí, pochodů či protestů. Zakryla sice identitu jednotlivců, čímž je ochránila před případným postihem, avšak demonstrovala jejich zájem o společnou věc.

Symbolem se tak stala např. pro mezinárodní socio-politické hnutí Occupy (Occupy movement), které rezonovalo celým světem. Jeho záměrem bylo poukázat na společenskou a ekonomickou nerovnost, kdy velké korporace ovládající světový trh a tok peněz jsou jen minoritou oproti zbytku populace. Z toho také vychází slogan hnutí "My jsme 99 procent" (We are 99 %) upozorňující na to, že největší objem peněz schraňuje pouze jedno procento populace.

Spouštěčem byly protesty ve Španělsku v květnu 2011. Lidé demonstrovali proti tehdejší vládě dvou stran, politické korupci, špatnému volebnímu systému a narůstajícímu vlivu EU. Zároveň požadovali právo na bydlení, práci, zdravotní péči, vzdělání, politickou participaci aj. Avšak za první protest hnutí se považuje Occupy Wall Street v září 2011 v New Yorku. Postupně se do protestů zapojilo téměř 1000 měst v 82 zemích světa.

Julian Assange, australský publicista a spoluzakladatel WikiLeaks, si oblékl masku Guye Fawkese při protestu Occupy London před londýnskou burzou (London Stock Exchange). V České republice se v rámci hnutí protestovalo na Klárově (Occupy Klárov). Aktivisté zde rozbili tábor a stanovali zhruba měsíc. Hackeři Anonymous protest podpořili napadením internetových stránek českých politických stran, např. ODS nebo TOP09.

Četně aktivisté či demonstranti nosili masky při vlně protestů a povstání známých jako arabské jaro. Zmínit lze protesty vůči autoritářskému režimu v Bahrajnu, Tunisku či Egyptě.

Do paměti veřejnosti se také vryly protesty environmentalistů v tureckém parku Gezi. Jejich součástí byla také "stávka" zaměstnanců tureckých aerolinek za lepší pracovní podmínky. Členové posádky letecké společnosti v maskách Guye Fawkese v ulicích parodovali bezpečnostní instruktáž před startem letadla, aby poukázali na dezinformace v médiích ohledně stávky a na neadekvátní pracovní podmínky.

Ideu nejde zničit ani zakázat, ač se o to mnohé vlády snaží

V poslední době světem stále rezonují protesty v čínském Hongkongu. Nepokoje začaly již letos v březnu a byly namířeny proti pozměňovacímu návrhu na vydávání lidí do ciziny připravenému hongkongskou vládou. Demonstrace gradovaly hlavně na podzim, kdy 1. října na den 70. výročí Čínské lidové republiky vyrazily do ulic Hong Kongu tisíce lidí v maskách Guye Fawkese.

Čínská vláda vzápětí nošení masek na veřejnosti zakázala. Demonstranti tomu však věnovali jen pramalou pozornost a při rozsáhlých protestech i nadále svou identitu kryjí maskami všeho druhu. Jeden ze svých protestních pochodů v maskách právě zakomponovali do čtvrtečních oslav Halloweenu, protože halloweenské masky hongkongské vedení nezakázalo.

Čína ale není první zemí, kde byly masky zakázány. První byly v tomto ohledu Spojené arabské emiráty, následované Bahrajnem po tamních protestech, kdy vláda zakázala import a prodej masek. Ke stejnému rozhodnutí došla i Saúdská Arábie.

Avšak zákaz nošení masek při nepokojích uzákonila například i Kanada, Francie a Německo. Stejný zákaz platí již od 50. let minulého století v mnoha státech USA. Ten je však spojen převážně s maskami Ku-klux-klanu.

Jak již ale bylo zmíněno, ani zákazy, ani násilné potlačování demonstrací mnoha aktivistům neubralo na entusiasmu a ve své činnosti pokračují dál s maskou na tváři. Tvář Guye Fawkese se stala ideou, a ideje nejde zabít, jak říká komiksový hrdina V. A v podstatě ani zakázat.