Demonstranti na Letné protestovali proti svobodným volbám, prohlásil Zeman

Prezident Miloš Zeman v úterý během svého projevu v Jihlavě kritizoval účastníky nedělní demonstrace na Letné. Uvedl také, že nepředpokládá, že vláda premiéra Andreje Babiše skončí dříve, než v řádném termínu.

Demonstranti dle jeho slov protestují proti svobodným volbám, kdežto demonstrace v roce 1989 po svobodných volbách volaly.

Lidé na demonstracích, které se konají od dubna, vytýkají premiérovi Andreji Babišovi stíhání v kauze Čapí hnízdo a obávají se ovlivňování justice. Na nedělní demonstraci proti Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové přišlo podle údajů operátora T-Mobile 283 tisíc lidí.

Zeman řekl, že na změnu vlády si budou muset Babišovy kritici počkat do voleb. Uvedl, že pro odvolání Babiše by mu musela být vyslovena nedůvěra ve sněmovně, nebo by Babiš musel být poražen ve volbách.

Prezident také uvedl, že lidé mají právo demonstrovat, ale pokud příští volby nedopadnou jinak, tak mají smůlu.

Proti Zemanovým slovům už se ohradil například senátor Tomáš Czernin (TOP 09)

Prezident republiky se mýlí, nebo spíš úmyslně dezinterpretuje situaci. Lidé nedemonstrují proti výsledkům voleb. Demonstrují proti tomu, aby vítěz voleb porušoval principy demokratického právního státu. To nesmí nikdo, i kdyby dostal ve volbách 100%. — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) June 25, 2019

Prezident v úterý zahájil návštěvu Vysočiny, v úterý navštíví ještě Humpolec. V dalších dnech zamíří na Žďársko a Třebíčsko.