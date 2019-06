V Hongkongu to vře, lidé protestují proti spornému návrhu zákona

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Situace v Hongkongu se vyostřuje. Tamní policie ve středu zasáhla slzným plynem, gumovými projektily a vodními děly proti lidem protestujícím proti návrhu zákona o vydávání trestně stíhaných do komunistické Číny.

Návrh měl ve středu parlament projednávat ve druhém čtení, kvůli protestům však byla schůze odložena.

Pokud by byl sporný návrh zákona předložený hongkongskou vládou schválen, bylo by možné vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Prodemokratičtí kritici namítají, že zákon by narušil právní nezávislost poloautonomního regionu.

Demonstranti upozorňují na to, že zákon by byl využit k potírání opozice a omezení svobody. V Hongkongu nalezli útočiště svobodomyslní aktivisté, novináři a vydavatelé, kteří by v pevninské Číně skončili za mřížemi.

Demonstranti, převážně mladí lidé, se shromáždili u vládních budov a pokusili se proniknout dovnitř. Podle agentur Reuters a AP házeli na policisty kameny, ti vedle slzného plynu a vodních děl použili i pepřový sprej.

Demonstranti prohlašují, že zůstanou v ulicích, dokud vláda neupustí od projednávání zákona. K protestům se připojily i stovky tamních podniků.

Již v neděli vyrazilo do ulic dle organizátorů demonstrací milion protestujících, což by znamenalo největší protesty od roku 1997, kdy někdejší britská kolonie přešla pod čínskou správu. Podle policejních odhadů demonstrovalo 240 tisíc lidí.

Závěrečné hlasování o zákonu by mělo připadnout na 20. června. Očekává se, že poslanci zákon schválí, neboť parlament je ovládán přívrženci Pekingu.