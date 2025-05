Ficův zdravotní stav je dobrý, do Moskvy odletí, řekl šéf poslanců Směru

4. 5. 2025 – 11:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je dobrý a jeho cestě do Moskvy nic nebrání.

Podle serveru Aktuality.sk to v televizi STV řekl předseda poslaneckého klubu Směr-sociální demokracie Ján Richter. Fico se do Ruska chystá na přehlídku, kterou pořádá tamní režim k 80. výročí konce druhé světové války, v posledním týdnu však zrušil několik veřejných vystoupení. To podnítilo spekulace o zdravotním stavu premiéra, na nějž byl téměř před rokem spáchán atentát.

Fico tento týden nečekaně zrušil program na Svátek práce 1. května, kdy měl pracovat na noční směně v pekárně. Zrušil také plánovanou přednášku na Oxfordské univerzitě. Richter naznačil, že Fico může mít psychické problémy související s blížícím se výročím atentátu. "Problém může být v tom, že si začíná trochu více uvědomovat, co všechno se mohlo stát,“ uvedl.

Fico se chce přehlídky v Moskvě zúčastnit navzdory tomu, že Rusko vede již třetím rokem válku na Ukrajině, kterou v únoru 2022 napadlo. "Návštěva Moskvy není o válce mezi Ruskem a Ukrajinou, ale o uctění velké vlastenecké války," řekl Richter. Velká vlastenecká válka je pojem, jímž režim Josifa Vissarionoviče Stalina označoval tu část druhé světové války, která začala napadením Sovětského svazu nacistickým Německem. Obě země byly do té doby spojenci na základě tajného dodatku takzvaného paktu Ribbentrop-Molotov.

Slovenský premiér také minulý měsíc odmítl přímo odsoudit rozsáhlý ruský útok na civilisty v Sumách. "Já odsuzuji zabíjení, všechno zabíjení odsuzuji. Vždy jsem to dělal a budu to dělat, ale nemám dost informací, abych teď jen tak něco povídal," řekl tehdy novinářům v Košicích.

Moskvu navštívila v lednu také šestice vládních poslanců ze Směru-sociální demokracie a Slovenské národní strany na pozvání tamního zákonodárného sboru. Členové Směru, místopředseda parlamentu Tibor Gašpar a poslanec Richard Glück, Rusko znovu oficiálně navštívili od 27. dubna do 1. května.

Podle deníku Postoj Gašpar pronesl ve Volgogradu projev v ruštině na konferenci, které se předtím účastnil také ruský prezident Vladimir Putin nebo jeho běloruský protějšek Alexandr Lukašenko. Tři poslankyně opoziční strany Progresívní Slovensko podle předsedy strany Michala Šimečky naopak v těchto dnech navštívily Kyjev.