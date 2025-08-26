Smutku už bylo dost! Štefan Margita tři roky po smrti Zagorové: Přiznal novou lásku
26. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Vzpomínky nezmizí nikdy, ale zároveň nedává smysl se už jen zbytek života trápit.
Nikdo netvrdí, že se nemusel dlouho sbírat. Odchod milované Hanky Zagorové se na jejím partnerovi těžce podepsal: Však spolu Štefan Margita a známá zpěvačka strávili úžasných třicet let.
Od tragické chvíle, kdy mu osud vzal milovanou ženu, už uběhly tři roky. Vdovec Margita byl celou dobu sám, ale vypadá to, že už je připraven nechat smutek minulosti.
Našel si totiž někoho nového: „Nový vztah je v náznaku,“ prozradil pro Super.cz.
Na Hanku ale samozřejmě nezapomene nikdy: „I když nechceš srovnávat, vždy srovnáváš. Takový člověk, jako byla Hanka, to bylo něco neuvěřitelného. Byl to srdečný člověk. Když se něco dělo, bylo něco nepříjemného, uměla hned všechno zařídit tak, že se člověk zklidnil. Byla poctivý člověk, který nikdy nikomu neublížil,“ usmál se.
Odkaz své zesnulé manželky ale musí řešit i po právní stránce: „Je udělaná takzvaná ochranná známka na jméno Hana Zagorová. To neznamená, že lidé nemůžou zpívat její věci, jenom její jméno nemůžou používat na plakát,“ uvedl již dřív.
„Strašně moc lidí se vynořilo a chtěli dělat spoustu koncertů z Hančiných písniček. Já bych chtěl zachovat tu úžasnou úroveň a tu profesionalitu, kterou Hanka měla, a zatím se nám to daří,“ dodal.