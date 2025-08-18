Odrostlé nehty? Nezoufejte! Díky těmto domácím trikům si manikúru prodloužíte o celý týden
18. 8. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ne vždycky je čas nebo chuť běžet hned do salonu. A přiznejme si, odrostlé nehty umí zkazit dojem i té nejhezčí manikúry. Naštěstí existuje pár jednoduchých vychytávek, které zvládnete doma během pár minut a vaše nehty budou vypadat upraveně ještě o týden déle
Odrostlé nehty nejsou sice žádná tragédie, ale dokážou pokazit dojem z celé manikúry. Pokud nás navíc čeká důležitá schůzka a právě jsme se vrátili z dovolené, potřebujeme okamžité řešení. Ideální je samozřejmě nechat si je co nejdříve doplnit v salonu, protože přerostlý nehet se může snadno zlomit. Jestliže ale potřebujete jen přežít pár dní navíc, existují jednoduché domácí triky, jak odrosty zamaskovat a zajistit, aby vaše nehty nevypadaly zanedbaně.
1. Glitter lak jako kouzelná zbraň
Třpytky jsou nejjednodušší a zároveň nejúčinnější způsob, jak odrost zakrýt. Průhledný lak s jemnými glitry stačí nanést od kořene směrem nahoru, takže přechod mezi nehtem a lakem se opticky ztratí. Funguje to trochu jako kouzelná guma, světlo se odráží od třpytek a odrost už není tolik viditelný. Navíc tím manikúře dodáte úplně nový, svěží a trendy vzhled, který se hodí jak k elegantnímu outfitu, tak k ležérnímu stylu.
2. Matný top coat pro sjednocení
Pokud se vám nechce experimentovat se zdobením, sáhněte po matném top coatu. Tento malý zázrak dokáže celou plochu nehtu sjednotit, zjemní barevný rozdíl a odrost nebude tolik viditelný. Matný efekt navíc působí moderně, minimalisticky a přidá nehtům elegantní šmrnc. Stačí jediná vrstva a celá manikúra vypadá zase jako nová.
3. Francouzská manikúra naruby
Francouzská manikúra nemusí být jen o bílé špičce. Když linku posunete k nehtovému lůžku, odrost se promění v designový detail. Tenoučká linka v kontrastní barvě, ať už zlatá, stříbrná, pastelová nebo klidně třpytivá vytváří dojem, že právě takto měl nehet vypadat. Je to rychlý trik, který promění nedostatek v přednost a vaše nehty budou působit originálně a upraveně.
4. Minimalistické ozdoby
Někdy stačí málo, aby se z obyčejného odrostu stal hravý doplněk. Mini samolepky, puntíky nebo kamínky umístěné strategicky u kořene nehtu odvedou pozornost a odrost zůstane skrytý. Výhodou je, že zdobení můžete obměňovat podle nálady, jeden den zvolíte decentní puntík, jiný den zase kamínek s trochou lesku. Je to jednoduchý způsob, jak si s manikúrou pohrát i doma.
5. Přelakování tmavším odstínem
Pokud už odrosty nejde zakrýt ani trikem, ani zdobením, je čas na záchranný plán – přelakování. Vyberte si tmavší odstín, než byl původní, a přetřete jím celý nehet. Gelový základ vám poslouží jako pevný podklad a vy získáte úplně nový look. Hodí se například vínová, černá nebo tmavě modrá, které kryjí velmi dobře. Výsledek? Nová manikúra během několika minut, bez nutnosti sundávat celý gel.
SOS TIPY: Jak udržet maskovací hacky co nejdéle svěží
Vždy zakončete top coatem – ať už použijete třpytky, matný efekt nebo přelakování, průhledná vrstva top coatu vše zafixuje a prodlouží výdrž.
Lak nanášejte v tenkých vrstvách – silná vrstva se rychle loupe a může zvýraznit nerovnosti.
Chraňte ruce při domácích pracích – guma, čisticí prostředky nebo dlouhý kontakt s vodou zkracují životnost manikúry.
Hydratujte nehty i kůžičku – olejíček na nehty nebo obyčejný olivový olej zabrání vysušování a praskání, takže odrost bude méně nápadný.
Vyhněte se odlamování– nikdy si odrosty neloupejte, jinak poškodíte nehtovou ploténku a zničíte si i provizorní úpravu.
Takže pokud není nazbyt, netrapte se. Stačí pár minut domácího stylingu a vaše nehty budou na několik dní zase zachráněné.