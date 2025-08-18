Dnes je pondělí 18. srpna 2025., Svátek má Helena
Počasí dnes 21°C Polojasno

Odrostlé nehty? Nezoufejte! Díky těmto domácím trikům si manikúru prodloužíte o celý týden

18. 8. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Odrostlé nehty? Nezoufejte! Díky těmto domácím trikům si manikúru prodloužíte o celý týden
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Ne vždycky je čas nebo chuť běžet hned do salonu. A přiznejme si, odrostlé nehty umí zkazit dojem i té nejhezčí manikúry. Naštěstí existuje pár jednoduchých vychytávek, které zvládnete doma během pár minut  a vaše nehty budou vypadat upraveně ještě o týden déle

Odrostlé nehty nejsou sice žádná tragédie, ale dokážou pokazit dojem z celé manikúry. Pokud nás navíc čeká důležitá schůzka a právě jsme se vrátili z dovolené, potřebujeme okamžité řešení. Ideální je samozřejmě nechat si je co nejdříve doplnit v salonu, protože přerostlý nehet se může snadno zlomit. Jestliže ale potřebujete jen přežít pár dní navíc, existují jednoduché domácí triky, jak odrosty zamaskovat a zajistit, aby vaše nehty nevypadaly zanedbaně.

ChatGPT Image 17. 8. 2025 17_14_00 zdroj: ChatGPT

1. Glitter lak jako kouzelná zbraň

Třpytky jsou nejjednodušší a zároveň nejúčinnější způsob, jak odrost zakrýt. Průhledný lak s jemnými glitry stačí nanést od kořene směrem nahoru, takže přechod mezi nehtem a lakem se opticky ztratí. Funguje to trochu jako kouzelná guma, světlo se odráží od třpytek a odrost už není tolik viditelný. Navíc tím manikúře dodáte úplně nový, svěží a trendy vzhled, který se hodí jak k elegantnímu outfitu, tak k ležérnímu stylu.

ChatGPT Image 17. 8. 2025 17_17_27 zdroj: ChatGPT

2. Matný top coat pro sjednocení

Pokud se vám nechce experimentovat se zdobením, sáhněte po matném top coatu. Tento malý zázrak dokáže celou plochu nehtu sjednotit, zjemní barevný rozdíl a odrost nebude tolik viditelný. Matný efekt navíc působí moderně, minimalisticky a přidá nehtům elegantní šmrnc. Stačí jediná vrstva a celá manikúra vypadá zase jako nová.

ChatGPT Image 17. 8. 2025 17_19_31 zdroj: ChatGPT

3. Francouzská manikúra naruby

Francouzská manikúra nemusí být jen o bílé špičce. Když linku posunete k nehtovému lůžku, odrost se promění v designový detail. Tenoučká linka v kontrastní barvě, ať už zlatá, stříbrná, pastelová nebo klidně třpytivá  vytváří dojem, že právě takto měl nehet vypadat. Je to rychlý trik, který promění nedostatek v přednost a vaše nehty budou působit originálně a upraveně.

ChatGPT Image 17. 8. 2025 17_24_02 zdroj: ChatGPT

4. Minimalistické ozdoby

Někdy stačí málo, aby se z obyčejného odrostu stal hravý doplněk. Mini samolepky, puntíky nebo kamínky umístěné strategicky u kořene nehtu odvedou pozornost a odrost zůstane skrytý. Výhodou je, že zdobení můžete obměňovat podle nálady, jeden den zvolíte decentní puntík, jiný den zase kamínek s trochou lesku. Je to jednoduchý způsob, jak si s manikúrou pohrát i doma.

ChatGPT Image 17. 8. 2025 17_29_33 zdroj: ChatGPT

5. Přelakování tmavším odstínem

Pokud už odrosty nejde zakrýt ani trikem, ani zdobením, je čas na záchranný plán – přelakování. Vyberte si tmavší odstín, než byl původní, a přetřete jím celý nehet. Gelový základ vám poslouží jako pevný podklad a vy získáte úplně nový look. Hodí se například vínová, černá nebo tmavě modrá, které kryjí velmi dobře. Výsledek? Nová manikúra během několika minut, bez nutnosti sundávat celý gel.

Snímek obrazovky 2025-08-12 094126
Magazín
Vypadá opravdu skvěle! Podzimní manikúra 2025: Nejžhavější tvary, odstíny a vzory, které ovládnou celou sezónu

SOS TIPY: Jak udržet maskovací hacky co nejdéle svěží

Vždy zakončete top coatem – ať už použijete třpytky, matný efekt nebo přelakování, průhledná vrstva top coatu vše zafixuje a prodlouží výdrž.

Lak nanášejte v tenkých vrstvách – silná vrstva se rychle loupe a může zvýraznit nerovnosti.

Chraňte ruce při domácích pracích – guma, čisticí prostředky nebo dlouhý kontakt s vodou zkracují životnost manikúry.

Hydratujte nehty i kůžičku – olejíček na nehty nebo obyčejný olivový olej zabrání vysušování a praskání, takže odrost bude méně nápadný.

Vyhněte se odlamování– nikdy si odrosty neloupejte, jinak poškodíte nehtovou ploténku a zničíte si i provizorní úpravu.

Takže pokud není nazbyt, netrapte se. Stačí pár minut domácího stylingu a vaše nehty budou na několik dní zase zachráněné.

Tagy:
péče nehty tipy a triky manikúra odstín glitry
Zdroje:
Reddit, WhoWhatWear, Byrdie
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Neskutečný pohled! Simona Krainová: "Vypadám líp než kdy dřív"

Následující článek

Trump odmítl, že by Ukrajina mohla vstoupit do NATO

Nejnovější články