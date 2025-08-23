Tento make-up z vás udělá královnu podzimu 2025: 7 trendů, které teď hýbou světem krásy!
23. 8. 2025 – 15:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Léto se pomalu vytrácí a s ním i lehké, sluncem políbené líčení. Nadcházející podzim 2025 přinese úplně novou náladu – hlubší odstíny, matnější textury a rafinovanější kontrasty. Vizážisté se shodují: pro následující sezónu už neplatí „méně je více“, ale spíše hledání rovnováhy mezi přirozeností a odvahou. V kurzu budou sametově hebké pleti, oči s jemným ledovým třpytem, výrazné rty a také návrat decentního grunge. A co je nejlepší? Tyto trendy zvládnete osvojit snadno, bez složitého kouzlení před zrcadlem.
Podzimní make-up stojí na pár klíčových krocích. Základem je lehký podklad, který pleť sjednotí a dodá jí sametový jas. Oči zvýrazněné stíny s jemným třpytem nebo grafickými linkami, od decentních tahů po odvážnější křídla.
Rty letos hrají hlavní roli: tmavé čokoládové či švestkové tóny působí smyslně, nude varianta je ideální pro minimalistky. Finální tečku dodá rozjasňovač – na lícní kosti, do koutků očí nebo na hranu nosu.
Stačí čtyři produkty: podklad, stíny, rtěnka a rozjasňovač. A váš look dostane efekt, který na podzim 2025 potřebujete.
1. Sametová pleť s jemným glow efektem
Podzimní líčení se nevrací k těžkému matu, ale k pleti, která působí sametově hebce a zároveň zdravě projasněně. Vizážisté mluví o trendu zvaném skin silking nebo také velvety-soft matte – tedy o efektu, kdy pleť vypadá uhlazeně, ale nikdy ne „zaprášené“.
Základem je důkladná hydratace a sérum, na které navazuje lehký podklad sjednocující tón pleti. Pudr se pak používá jen cíleně, jemně vtlačený houbičkou do T-zóny, aby pleť zůstala pod kontrolou, zatímco lícní kosti a čelo si uchovají přirozený jas. Jde o kompromis mezi klasickým matným finišem a současnou touhou po glow efektu: pleť zůstává čistá, strukturovaná a působí luxusně, aniž by byla přetížená.
2. Oči s ledovým třpytem a pastelovým akcentem
Třpytivé stíny v tónech stříbra, růžového ledu nebo jemné taupe patří k nejvýraznějším trendům podzimu 2025. Vizážisté zdůrazňují, že nejlépe fungují v minimalistickém pojetí – stačí pár tahů štětcem v koutcích očí nebo jemný akcent uprostřed víček. Výsledkem je efekt, který působí futuristický, ale stále jemně a nositelně.
Tento detail dokáže během pár sekund otevřít pohled a dodat líčení svěžest, také se označuje za “nejjednodušší trik“, jak přenést runway glow do každodenního make-upu. Jemný ledový lesk tak dokáže působit zároveň elegantně i moderně a funguje skvěle jak přes den, tak při večerním světle.
3. Mini třpyt jako wow-efekt
Namísto těžkého vrstvení make-upu se pro podzimní sezonu prosazuje jemná perleťová či saténová záře. Vizážisté doporučují soustředit se na jeden efekt – lehký odlesk ve vnitřním koutku oka nebo na střed víčka dokáže tvář okamžitě projasnit a dodat jí svěží výraz. Díky tomu odpadá potřeba složitých linek či dramatického stínování. Tento minimalistický přístup, potvrzený i na přehlídkách Dior či Thom Browne, působí moderně a přitom velmi efektně.
4. Grafické linky & liniové experimenty
Pocta 90. létům: návrat linek s charakterem Podzim 2025 přináší do hry nostalgii devadesátek v podobě výrazného očního líčení. Vizážisté se vracejí k smudgy linkám – jemně rozmazaným tahům, které působí ležérně a zároveň svůdně. Do popředí se dostává i technika tightliningu, kdy se tužka nanáší těsně ke kořínkům řas a oko tak získá intenzivní, ale přitom přirozený rámec.
Nejde ale jen o klasiku. Na přehlídkách se objevily i odvážnější variace: linky táhnoucí se přes střed víčka směrem k vnějším koutkům, nebo zvýraznění spodní linie oka pro dramatický efekt. Výsledek se pohybuje od minimalistického akcentu po výrazné grafické kompozice, vždy ale s jasným odkazem na hravost devadesátých let.
5. Bohaté podzimní barvy – terakota, bobule a burgundy
Podzimní paleta se letos nese v duchu jemně rozmazaných stínů v teplých odstínech – od terakoty přes švestkové tóny až po měkké hnědé nuance. V kombinaci s výraznými rty v barvě burgundy či oxblood působí líčení luxusně, aniž by sklouzlo k přeplácanosti.
Teplé tóny na očích mají schopnost prohloubit pohled, zatímco tmavé rty dodají celému looku dramatický, ale stále elegantní rámec. Jde o barevnou kombinaci, která je chic, smyslná a zároveň překvapivě univerzální.
6. Výrazné, plné rty z 90. let
Trend “rom-com lips“, inspirovaný filmovými devadesátkami, se vrací v moderním pojetí: jemně matné či saténové povrchy v odstínech perleťové růžové nebo nude působí přirozeně a romanticky, zatímco hlubší tóny purpurové a čokoládové dodávají looku dramatický akcent. Vizážisté zdůrazňují, že klíčem je práce s konturkou – precizní obrys rtů následně lehce rozmazaný směrem dovnitř vytváří plnější efekt, aniž by působil přehnaně. Tento způsob stínování se letos stal favoritem přehlídkových mol i beauty editorialů.
7. Grunge-glamour — smyslně rebelující styl
Jak už bylo zmíněno, podzimní líčení přináší i návrat k estetice 90. let v podobě moderního grunge. Kouřové linky a jemně rozmazané stíny se tu kombinují s výrazným obočím a dramatickými řasami, čímž vzniká look, který zřetelně vyjadřuje individualitu a emoce.
Na rozdíl od původního syrového stylu devadesátek je však dnešní grunge uhlazenější. Pleť zůstává čistá a svěží, takže kontrast mezi přirozeností a rebelským podtónem působí vyváženě a nositelně. Jak připomínají vizážisté, jde o způsob, jak si hrát s make-upem bez toho, aby působil přehnaně – trochu odvahy, trochu jemnosti, a výsledkem je look, který funguje jak na večerní akci, tak i v běžném denním rytmu.