Výroky o nepřátelských médiích jsou rizikem pro svobodu, říká šéfredaktor Washington Post

Jaromír Jágr bude tváří hokejového turnaje zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022. Bude pomáhat při přípravě a rozvoji čínského hokeje. Deníku N to řekl šéf Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík , který byl přítomen dnešnímu jednání prezidenta Miloše Zemana s čínskou vicepremiérkou Sun Čchun-lan v Lánech. Setkání se zúčastnil i Jágr a někdejší fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd.

Úřednici mosteckého magistrátu potrestal soud roční podmínkou za to, že v roce 2016 v senátních volbách neodvolala kandidaturu Aleny Dernerové za hnutí Severočeši.cz. Stažení kandidatury tehdy žádala místopředsedkyně rozštěpeného hnutí Severočeši.cz. Volby se v lednu 2017 v Mostě opakovaly, Dernerová je vyhrála za Spojené demokraty - sdružení nezávislých. Úřednice dle soudu zásadním způsobem zasáhla do parlamentní demokracie. Rozsudek není pravomocný.

V českých lesích je 74 procent porostů jehličnanů a 39 procent listnáčů starších 60 let ve výrazně špatném stavu důsledkem imisního zatížení lesních ekosystémů v uplynulých dekádách. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí za rok 2017, kterou v úterý projedná vláda. Mnoho těchto porostů má navíc nevhodnou druhovou skladbu.

