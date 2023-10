Vynález, který ohlásila rozteklá čokoláda

Zakousnout si během práce něco malého, když člověka přepadne hlad, je vždycky dobrý nápad. Jedné takové drobné svačince vděčíme i za vynález přístroje, bez něhož by se dnes už leckdo neobešel.

Pod číslem 2495429 si dal 8. října 1945 americký vynálezce Percy Spencer patentovat (ZDE) způsob úpravy potravin za použití mikrovlnné energie. Předchůdce dnešní mikrovlnné trouby nazvaný Radarange byl na světě.

Spencer nastoupil v roce 1925 do firmy Raytheon ve Walthamu ve státě Massachusetts. Ta zpočátku vyráběla domácí spotřebiče a od roku 1941 pak magnetrony, tedy elektronky generující elektromagnetické mikrovlnné záření, jež se využívaly v armádě jako komponenty pro radarové systémy.

Jednoho dne Percy s překvapením zjistil, že poté, co se postavil před magnetron, se mu v kapse roztavila čokoládová tyčinka, kterou si tam šoupnul jako svačinku na potom. Ihned věděl, co to znamená: vysílané mikrovlny čokoládu zahřály, ačkoli on sám žádné teplo nepocítil. A tehdy dostal nápad, že by se této vlastnosti mohlo využít při ohřívání potravin.

Nejprve svůj vynález testoval při výrobě popcornu, později se snažil touto cestou uvařit vejce, které samozřejmě explodovalo. Následně sestrojil první prototyp a v roce 1947 už byla za pět tisíc dolarů k mání první komerčně vyráběná mikrovlnná trouba. Byla vysoká jako dospělý člověk a vážila dobré čtyři metráky.

Od 60. let se pak mikrovlnné trouby stále zmenšovaly a zdokonalovaly a staly se cenově dostupnými i pro běžné občany. V roce 1967 už se daly pořídit za 500 dolarů. Brzy zaplavily americké domácnosti a jejich vynálezce se stal slavným.

Percy Spencer během své kariéry přihlásil na tři stovky patentů, což je o to pozoruhodnější, že byl samouk, který nedokončil ani základní školu. Na vynálezu mikrovlnky ale rozhodně nezbohatl. Od firmy Raytheon dostal úplně stejnou symbolickou jednorázovou odměnu, jakou tehdy dostávali všichni její zaměstnanci za firemní patenty: Rovné dva dolary.