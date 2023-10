Izrael ostřelován i ze severu. Boje na jihu země neutuchají

Izraelští vojáci a policisté na jihu země už druhý den bojují s vražednými komandy Palestinců, které do židovského stát vtrhly v sobotu z Pásma Gazy. Současně se musí bránit i na severu, kde se jeho území dostalo pod palbu hnutí Hizballáh.

Komanda Hamásu nově útočí v oblasti Eškolu. Vstoupila tam do několika obcí. Z oblasti se ozývá střelba.

This is what they did to #Israel



And IsIamists around the world are calling it a freedom movement #IStandWithIsrael #Israel_under_attack pic.twitter.com/4tFSzZ9JZx — Mr Sinha (@MrSinha_) October 8, 2023

Palestinská komanda a rakety odpalované z Gazy za sebou zanechaly v Izraeli už 300 mrtvých. Zraněných je přes 1860, kolem 20 z nich je v kritickém stavu, dalších 326 ve vážném. Desítky Izraelců Palestinci odvlekli do Gazy.

Hamás v neděli ráno sdělil, že jeho ozbrojenci v Izraeli bojují na sedmi místech - ve městech Sderot a Ofakim i vesnicích Be'eri, Jad Mordechaj, Jated, Kfar Aza a Kisufim.

Obyvatelé vesnice Kfar Aza okraji pouště Negev zůstávali v neděli ráno už 24 hodin zabarikádováni ve svých domovech a čekali na pomoc. „Teroristé tady chodí po ulicích! Střílí i ze střel střechách, někteří jsou v domech a mají rukojmí,“ píše jeden z obyvatelů.

V kibucu Beeri na jihu země se izraelským vojákům v noci na neděli podařilo osvobodit téměř 50 lidí, které zadržovali palestinští ozbrojenci. Další rukojmí byli zachráněni v kibucu Ofakim. A po dvou desítkách hodin Izraelci dobyli policejní stanici ve Sderotu, kterou v sobotu obsadili palestinští uprchlíci.

Střelbu v noci na neděli zahájili také ozbrojenci Hizballáhu, protiizraelského ší'itské hnutí financovaného Íránem. Sever Izraele ostřelují z minometů.

V prohlášení, ze kterého cituje agentura Reuters, Hizballáh sdělil, že útok je výrazem „solidarity s palestinským lidem“.

Izrael na ostřelování reagoval protiútokem dělostřelectva.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po nočním zasedání bezpečnostního kabinetu řekl, že „Izrael zničí vojenské a vládní kapacity Hamásu a Islámského džihádu“.

Izraelcům vzkázal, aby se připravili na „dlouhou a těžkou válku“.

Izrael už zastavil dodávky elektřiny, pohonných hmot a zboží do Pásma Gazy, které ovládá Hamás.

Před tím Izrael na překvapivý útok reagoval rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy. Palestinci tvrdí, že při nich zemřelo nejméně 232 lidí a dalších sedmnáct set utrpělo zranění.

Mnoho Izraelců během neděle přichází do centra, které koordinuje pátrání po pohřešovaných. Někteří s sebou mají zubní kartáčky a další osobní věci příbuzných, aby je bylo možné identifikovat testy DNA.