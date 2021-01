Vylepší se komunikace vlády TikTokem, anebo jde spíš o předvolební kampaň?

Vyvracet dezinformace a propagovat očkování, zlepšit komunikaci a zřejmě i zacílit na mladé voliče. To mají být hlavní cíle vládního účtu na sociální síti TikTok. "Sice nevím, co to je, ale doma mi to občas ukazují děti," lákal uživatele premiér Andrej Babiš na twitteru.

Strakovka je prý ode dneška i na TikToku, sice nevím, co to je, ale doma mi to občas ukazují děti. Sledujte https://t.co/5VElFr27xn — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 28, 2021 Úřad vlády za propagaci na TikToku a dalších sociálních sítích zaplatil půl milionu korun. Takže aby bylo i panu premiérovi jasné, do čeho se cpou peníze daňových poplatníků: Aplikace Tik Tok, jejímž majitelem je čínská společnost ByteDance, slaví ve světě obrovský úspěch především u mladé generace, potažmo mezi dětmi, a zjednodušeně řečeno slouží jako sociální síť k rychlému sdílení videí. Na rozdíl od YouTube je ale zaměřená na velmi krátká videa v řádech sekund. Podle průzkumu Ami Digital Index pravidelně používá TikTok 19 procent Čechů ve věku 15 až 30 let; TikTok uvádí více než jeden milion aktivních účtů v ČR. Jde o smysluplnou investici? Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se tolik požadované zlepšení vládní komunikace TikTokem nevyřeší. Šéf lidovců Marian Jurečka zase vládě navrhl, aby pro začátek místo zřizování účtu nakoupila správné stříkačky – nikoliv ty čínské s pevnou jedlou, které jsou nevhodné pro očkování. Podle šéfa STAN Víta Rakušana rozhodně není ta správná doba pro to, aby vláda vyhodila půl milionu za svou propagaci na čínské sociální síti pro teenagery. Kritické hlasy ale zaznívají nejen od opozičních stran. Poukazuje se i na fakt, že v době, kdy v Česku de facto oficiálně začala předvolební kampaň, si premiér Babiš snaží zadarmo získat voliče mezi mladými lidmi. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ale v pátek na tiskové konferenci prohlásil, že nejde o kampaň pro vládu nebo pro někoho jiného, ani o samoúčelné pózování na sociálních sítích, ale o snahu přiblížit informace o očkování mladým lidem způsobem, který pochopí a sdělí prarodičům. Zvlášť když jsou úřady od konce loňského roku kritizovány za chybějící kampaň k propagaci očkování. Úřad vlády do svého prvního příspěvku na nově založením profilu na TikToku (ZDE) obsadil influencery Annu Šulcovou a Jakuba Gulaba, kteří provádějí Strakovou akademií. Sérii videí bude vláda zveřejňovat na sítích Instagram, Twitter, Facebook, YouTube a TikTok do poloviny února. Představí se v nich hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, viroložka Ruth Tachezy, imunolog Zdeněk Hel, bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, primářka Hana Roháčová nebo ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Bylo mi ctí spoluvytvořit pro Česko jednu z nejsledovanější a nejdůležitější kampaní roku 2021. Zapojili jsme přední české odborníky a hlavně mladé lidi. Podařilo se nám získat na projekt 500k a celou částku jsme rozložili na nákup placené inzerce přímo na TikToku, YouTube a IG. — Jakub Gulab (@jakubgulab) January 29, 2021 Babiš uvedl, že Šulcová a Gulab na sociálních sítích o pandemii informují už dlouho a nyní se dohodli, že videa připraví pro Strakovu akademii zadarmo. Zmíněných půl milionu korun jde pouze na propagaci. Smlouvu ovšem vládní úřad uzavřel s firmou Medialer, s.r.o., jejímž jednatelem je právě Gulab "Je skvělé, že to s mými kolegy dotáhli do konce. Moc jim děkuju, že v téhle době takto pomáhají veřejnosti s osvětou," prohlásil Babiš. "Kampaň určitě bude mít vysoká čísla zhlednutí, protože se o ní dost mluví, ale je otázkou, jak moc právě tahle forma ovlivní názory veřejnosti. Vzhledem k použitým médiím navíc cílí spíš na skupiny obyvatel, které se při rychlosti očkování v ČR k vakcíně dostanou tak za rok," podotkl expert na komunikaci Vladan Crha ze společnosti Ami Digital. Princip "když nevíš, vrzni tam influencera" je podle něj navíc spíše výkřik než koncepční komunikace. Mohlo by vás zajímat EMA doporučila vakcínu AstraZeneca, Česko má přes 16 000 obětí covidu (AKTUALIZOVÁNO)

