Internetový moloch, o němž nemají dospělí ani páru

Internetem hýbe masivní trend, na který slyší především děti. Tušíte, kdo jsou takzvaní "museři" a "tikťokeři"?

V prostředí internetu letí čas hrozně rychle. Člověk se nenaděje, a je na světě nějaký ten nový masivní trend. A dřív, než si ho stačí pořádně všimnout a pokusit se ho pochopit, tak jeho bublina zase splaskne a už tolik nefrčí. A to nemusíte být ani nějak extra stará generace, někdy bohatě stačí to, že už jste vychodili základní školu, a klidně můžete být na internetu slušně out. Jeden má pak dojem, že přiložit prst na tep doby je dnes prakticky nemožné už po dvacítce a do třicítky vás nejspíš doběhne internetová krize středního věku.

Mezi takové věci patří i takzvaní "museři" potažmo "tikťokeři", o kterých pravděpodobně značná část dospělých ani neví, že vůbec existují. Na "youtubery" jsme si už tak nějak zvykli, a i když je má stále spousta - především starších - lidí problém pochopit, jsou vázáni na server, který všichni dobře znají. S musery je to jiné, protože vzešli z platformy, o které toho starší generace příliš mnoho neví.

Jedná se o čínskou mobilní aplikaci Tik Tok (v Číně nazvanou Douyin), která momentálně slaví obrovský úspěch všude po světě včetně Česka, především právě u mladé generace z řad žáků základních škol, ač pochopitelně frčí i mezi dospělými. Loni v srpnu aplikace Tik Tok pohltila obdobnou oblíbenou aplikaci Musically (odtud právě stále používaný název uživatelů - museři), přenesla na sebe uživatelské účty muserů a přerodila se v jednoho obřího molocha.

Podle posledních čísel se Tik Tok může chlubit přibližně 500 miliony aktivních uživatelů za měsíc. Na konci loňského roku patřil mezi nejstahovanější mobilní aplikace vůbec a předehnal i takové mnohem známější kousky, jako je Facebook a Instagram. Navíc jeho obliba nadále roste.

Velmi krátká videa

O co vlastně jde? Tik Tok je svým způsobem velmi jednoduchá aplikace, která slouží jako sociální síť k rychlému sdílení videí. Na rozdíl od YouTube je ale zaměřená na velmi krátká videa v řádech sekund. Z velké části se jedná o přibližně patnáctisekundovou hudební tvorbu, která původně vznikala právě na již neexistujícím Musically. Uživatelé zde nechají na pozadí videa hrát útržky nejrůznějších písniček, a ty doplňují o vizuální složku, například tančí, vymýšlejí nejrůznější skopičiny nebo jednoduše předstírají, že zpívají.

Tik Tok navíc uživatelům krom přidání hudby poskytuje i nejrůznější nástroje na úpravu obrazu, takže si se svými krátkými spoty mohou opravdu vyhrát. Další zajímavou věcí jsou pak takzvané duety, které muserům dávají možnost spojit jejich video se spotem někoho jiného a buď společně zpívat, nebo různě reagovat na tvorbu ostatních.

Jak bylo zmíněno, Tik Tok se těší popularitě i v tuzemsku, ač přesné číslo uživatelů v České republice není známo. Odhaduje se ale přibližně na půl milionu. Máme zde i vlastní internetové celebrity, které se proslavily právě na Tik Toku, potažmo ještě na Musically. Mezi ty nejznámější patří například mladík afghánského původu Adam Kajumi, který má na aplikaci takřka 490 tisíc sledujících, nebo muserka přezdívaná Mína s téměř 450 tisíci fanoušky.

Čeští museři nejsou rozhodně aktivní pouze ve virtuálním prostředí. Mají i vlastní akce a v rámci takzvané Muser Tour vystupují ve městech všude po republice. Na jejich akce chodí stovky až tisíce jejich fanoušků, především právě z řad žáků základních škol. V polovině ledna se českým muserům takto povedlo například úplně zaplnit obchodní centrum v Teplicích, jak informoval denik.cz.

Museři svou tvorbu často přesouvají i na jiné sociální sítě, především na YouTube, kam dávají svou delší tvorbu, která je pro hektický Tik Tok příliš uondaná. Právě české muserské celebrity tak na sebe mimo svou domovskou aplikaci upozorňují třeba svými originálními písněmi s klipy.

Zmiňovaný Adam Kajumi na sebe upoutal pozornost třeba svým songem Všechno je ALRIGHT, který má momentálně přes milion zhlédnutí a na internetu pro svou bizarnost schytal obrovskou vlnu kritiky. Muserka Mína se svým kolegou Pjayem zase na YouTube zazářila s písní Basic Boy, která se může pochlubit dokonce více než deseti miliony zhlédnutí.

Vtipné pak je, že mezi musery a youtubery se vedou nejrůznější žabomyší války. Celebrity z Tik Toku jsou často řadou youtuberů hojně kritizovány za svoji tvorbu, případně se osazenstvo YouTube pouští do celé podstaty čínské aplikace. Někdy to připomíná až groteskní střet odlišných generací, i když uživatele Tik Toku a YouTube od sebe většinou příliš let nedělí. Youtuber vystupující pod přezdívkou Vlada dokonce na účet muserů natočil značně útočný klip, kde nešetří vulgaritami.

Stinné stránky

Vedle otázky, zda je tvorba na Tik Toku skutečnou rakovinou internetu, nebo jenom starší generace zaspaly dobu a nechápou nový trend, je ale s aplikací spojena mnohem vážnější kontroverze. V hektickém prostředí Tik Toku, který sice hojně využívají i dospělí, ale děti jsou na něm nejvýraznější skupinou, se ve velkém projevují nejrůznější stinné stránky internetu. Od kyberšikany, přes nejrůznější nebezpečné výzvy, až po sexuální obtěžování dětí devianty.

To jsou pochopitelně problémy, s nimiž se v různé míře potýkají všechny sociální sítě. V případě Tik Toku věc ale komplikuje fakt, že se mezi dospělými nejedná o příliš profláknutou platformu. Na rozdíl třeba od facebooku a dalších již zaběhnutých sítí prostředí muserů nemusejí rodiče vůbec znát a tušit, že zde například jejich potomek aktivně točí hudební videa.

Tik Toku se tak věnoval i český projekt E-Bezpečí, zaměřený na "prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu" v otázce rizikového chování na internetu.

"Jedním z problémů, který postihuje Tik Tok (ale na který narazíme např. i na serveru YouTube), patří úniky videí velmi malých dětí (do 11 let věku), která obsahují sexuálně explicitní obsah. Tik Tok totiž cílí především na taneční/hudební videa, ve kterých se děti pohybují - třeba poskakují na posteli, dělají různé taneční kreace apod. Na záznamu se pak často objeví i obnažené části těla dítěte, které přitahují pozornost sexuálních abuzérů. A právě tato videa mají velmi vysokou návštěvnost a jsou cíleně vyhledávána, sdílena a rozšiřována. Děti se pak stávají vyhledávaným cílem a jsou prostřednictvím Tik Toku oslovovány dospělými uživateli. Následují žádosti o zaslání dalších sexuálně explicitních fotografií apod.," píše například ve svém textu o aplikaci vedoucí projektu Kamil Kopecký.

Nebezpečná aplikace?

Na Tik Toku pochopitelně kvete i kyberšikana všeho druhu. Oblíbenou praktikou agresorů se v tomto případě stalo zneužívání výše zmíněné možnosti duetu, kde se svou reakcí snaží autora co nejvíce zesměšnit a ponížit. Zesměšňovaná videa pak pochopitelně nezůstávají pouze v prostředí aplikace, ale hojně se objevují různě sestřihaná na YouTube, facebooku a dalších serverech. Někdy se rozšíří do takové míry, že z nich postupně vznikne nadále kolující internetový mem.

O Tik Toku se tak v poslední době v médiích píše především v lehce děsivém duchu jako o nebezpečné aplikaci a noční můře rodičů plné zla. Což není úplně fér a může to být způsobeno především právě tím, že pro starší generace jde o naprosto neznámou a nepochopitelnou platformu, která se zjevila jakoby z ničeho nic, v níž vidí pouze její negativní projevy. Ač samozřejmě i její běžný obsah není pro každého a ne všechny uživatele internetu osloví svižná záplava krátkých videí, jež na někoho mohou působit jako největší bizár internetu.

Opatrnost v případě bezpečnosti dětí je pochopitelně namístě, ale ta je na internetu namístě vždycky, ne pouze v případě Tik Toku. Rodiče by zkrátka měli mít přehled o tom, co jejich potomci ve virtuálním prostředí vyvádějí, a o bezpečném chování na internetu by s nimi měli aktivně komunikovat.

Ostatně - kdoví, jak dlouho obávaný Tik Tok na svém momentálním výsluní vydrží. Internetové trendy mají často opravdu krátkou životnost a za pár let si na ně nikdo nemusí ani vzpomenout. Třeba se ani nenadějeme a aplikaci jednoduše vystřídá nějaká jiná, ještě švihlejší platforma. A zase se budeme nanovo divit, co to teď nejmladší generaci táhne.