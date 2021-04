Výbuch ve Vrběticích nebyl podle Babiše státní terorismus

Reakce Ruska na vyhoštění 18 ruských diplomatů z ambasády v Praze je podle premiéra Andreje Babiše nepřijatelná a neadekvátní. Nevyloučil další kroky. V úterý nebo ve středu o tom bude jednat s vicepremiérem a šéfem diplomacie Janem Hamáčkem.

Vyhoštění ruští diplomaté dnes opustili Česko, opačným směrem míří český speciál se zaměstnanci české ambasády v Moskvě.

Vláda nepřistoupila ke zveřejnění zprávy Bezpečnostní informační služby o možném podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Výbuch podle Babiše nebyl aktem státního terorismu, šlo o útok na zboží bulharského podnikatele.

Orgány činné v trestním řízení pracují s verzí, že cílem útoku ve Vrběticích byl materiál určený k převozu do Bulharska. Novinářům to po dnešním jednání vlády řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který se jednání vlády účastnil. Exploze podle něj neměla nastat na území České republiky. V období prvního výbuchu byli podle Zemana do skladu objednáni dva lidé.

„Následně bylo zjištěno, že užívali falešnou identitu občanů Moldavska a Tádžikistánu,“ uvedl Pavel Zeman. Dvojice do ČR přicestovala za užití ruských krycích dokladů, ubytovala se v Praze a Ostravě. „Na základě kriminalistického zkoumání byli ztotožněni s útočníky ze Salisbury,“ dodal. V britském Salisbury byl v roce 2018 otráven bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija.

Podle premiéra Babiše nebyl výbuch ve Vrběticích aktem státního terorismu, šlo o útok na zboží bulharského podnikatele. Rusko neútočilo na Českou republiku, ale na zboží bulharského obchodníka se zbraněmi. Činnost agentů ruské zpravodajské služby GRU v Česku označil za nepřijatelnou, akci podle něj navíc „zpackali“. Babiš navrhoval odtajnit zprávu BIS, narazil však na odmítnutí ze strany bezpečnostních složek. Orgány činné v trestním řízení stále pokračují ve vyšetřování, jde o „živou kauzu“.

Vládní speciál s vyhoštěnými ruskými diplomaty a jejich rodinami odletěl dnes navečer z Prahy. Letoun Iljušin 96-300 vzlétl z Ruzyně po 17:20 a zamířil do Moskvy na letiště Vnukovo. Český stát vyhostil 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb.

Večer se naopak máz Moskvy do Prahy vrátilo 20 českých diplomatů s rodinami, které vyhostilo Rusko v odvetné reakci.

Silnější reakce, než se čekalo

Dopoledne Hamáček uvedl, že ruská reakce je silnější, než Česko očekávalo. Bude proto jednat s premiérem o tom, zda je na místě další krok z české strany a kdy ho případně učinit. Babiš po jednání vlády řekl, že to zatím neprobírali, ale Česko určitě bude nějakým způsobem reagovat.

Vyhoštění 20 zaměstnanců české ambasády podle Hamáčka v principu velvyslanectví paralyzuje. Skončil celý politický i hospodářský úsek. Jediné, co nadále funguje, je podle něj konzulární úsek. Vyhoštěn byl i zástupce českého velvyslance Vítězslava Pivoňky Luboš Veselý. Rusko tím podle Hamáčka směřovalo „o stupeň výš“ než Česko.

Nejsilnějším krokem, který by de facto znamenal konec diplomatických vztahů, by bylo vyhoštění ruského velvyslance. „Toto si nemyslím, že je nejrozumnější, protože přese všechno ambasáda nějak musí fungovat a někdo na té ambasádě být musí, je logické, že velvyslanec,“ dodal Hamáček. S Babišem chce probrat i to, jak zajistit chod ambasády v Moskvě. „Nasměrujeme tam asi některé diplomaty z generálních konzulátů, které nám v Rusku zůstaly„“ řekl Hamáček. Česko má generální konzuláty v Petrohradu a Jekatěrinburgu.

Jaderná elektrárna Dukovany

Vláda dnes vyřadila z účasti v tendru na nový blok v Jaderné elektrárně Dukovany ruskou společnost Rosatom. Česko se rozhodlo, že ruskou firmu neosloví v reakci na informace o podílu tajných služeb na explozích ve Vrběticích.

Bezpečnostní dotazník bude zaslán pouze potenciálním dodavatelům z Francie, Jižní Koreje a Spojených států. Nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě financovat stát, v současných cenách by měl stát zhruba 162 miliard korun.

Ministerstvo financí připravuje právní kroky k možnému vymáhání škody kvůli výbuchu skladu. Škody přesahují jednu miliardu korun. Požadavek na řádné odškodnění lidem i obcím v okolí Vrbětic dnes představili zástupci několika obcí v okolí Vlachovic, do kterých Vrbětice spadají.

Kritika opozice

Představitelé opozičních stran kritizují premiéra Andreje Babiše, který na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že výbuch ve Vrběticích na Zlínsku nebyl aktem státního terorismu, ale šlo o útok na zboží bulharského podnikatele. Podle opozice je takový výrok skandální. Někteří se ptají, zda se Babiš nechce Rusku ještě omluvit. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Babiš musí skončit. Politici reagovali na svých twitterových účtech.

Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana pracují vyšetřovatelé s verzí, že cílem útoku ve Vrběticích byl materiál určený k převozu do Bulharska. Zeman to řekl novinářům před vystoupením Babiše. „Chci jen zopakovat, že to nebyl akt státního terorismu, byl to útok na zboží, které patřilo bulharskému obchodníkovi se zbraněmi, který pravděpodobně prodával stranám, které bojují proti Rusku,“ uvedl poté Babiš. „Je nepřijatelné, že agenti GRU tu prováděli tuto akci, kterou navíc zpackali,“ dodal.

Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že Babiš snad takový výrok nemohl myslet vážně. „Takže podle pana premiéra nešlo o teroristický útok na ČR?! Co to teda bylo? Pár ruských agentů šel na výlet a omylem zapomněli v našem vojenském skladu bombu? Neomluvíme se jim ještě, že to bouchlo moc brzy?,“ napsal Jurečka.

Pekarová označila Babišovo vystoupení za skandální. „Místo premiéra suverénní země předstoupil mluvčí ruské vlády, který vědomě zlehčil nepřátelský akt ze strany Ruska. Už chybí jen to, aby se omluvil, že ve Vrběticích sklad byl. Premiér musí skončit,“ míní.

„Podle Andreje Babiše nešlo o terorismus, ale o útok na zboží. A to jsem si myslel, že větší nehoráznost, než týdenní mlčení prezidenta, už v této kauze nepřichází v úvahu,“ napsal místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. „Odvahy je ve vystoupení Andreje Babiše tolik... jako v kosteleckých uzeninách masa,“ uvedl předseda bezpečnostního výboru Senátu Pavel Fischer.

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek upozornil, že agenti cizího státu vnikli do objektu v majetku státního podniku suverénního státu a nainstalovali tam tajně výbušné zařízení. „Zahynuli naši dva občané, došlo k velkým škodám. To prostě je státní teroristický čin proti ČR, ať už to mělo bouchnout kdekoliv,“ dodal. „Zdá se mi to, nebo teď opravdu Andrej Babiš nazval dva zmařené lidské životy „zbožím“,“ uvedl europoslanec a rovněž bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.