Trumpova cla mohou otřást i Českem. Přijde vlna propouštění v továrnách?

Americký prezident plánuje výrazné zvýšení dovozních sazeb na širokou škálu výrobků. Může se tenhle „obchodní otřes“ přenést až k nám a ohrozit naši ekonomiku? Čtěte, co nás čeká a proč by zaměstnanci v automobilovém průmyslu měli zbystřit.

Donald Trump se nikdy netajil tím, že pro Spojené státy chce zajistit lepší obchodní podmínky, a to i za cenu vyvolání takřka globální obchodní války. V nejnovější epizodě své „celní ofenzivy“ hrozí uvalením cla až 25 procent na řadu komodit dovážených ze zahraničí. Na první pohled by se mohlo zdát, že nás to v Česku nemusí trápit – export do USA totiž tvoří jen zhruba 3,5 procenta z celkového vývozu. Jenže realita je složitější.

Hrozí totiž takzvaný nepřímý dopad. Pokud například Čína omezí svůj vývoz do USA kvůli vyšším clům, může se následně zaměřit na Evropu a zaplavit ji svými produkty. To by znamenalo posílení konkurence v odvětvích, kde se pohybují i naši výrobci, hlavně automobilový sektor. Čeští subdodavatelé by se najednou museli vyrovnávat s tlakem masivních zahraničních hráčů, kteří mohou snáz srazit ceny, a ohrozit tak jejich zakázky.

Automobilový průmysl je ostatně oblastí, na kterou by nová cla dopadla nejviditelněji. V Evropě se za dovoz aut z USA do EU platí 10procentní clo, zatímco američtí dovozci z Evropy platili zatím jen 2,5 procenta. Trump je však připraven tuto sazbu poslat až na 25 procent. Tím by se značně prodražily evropské vozy na americkém trhu a hrozil by pokles prodejů – a to u renomovaných značek, pro něž české firmy často vyrábějí součástky. Pokud velké automobilky v Německu či Francii začnou přicházet o americké zákazníky, přenesou ztráty na své subdodavatele.

David Marek, poradce prezidenta a hlavní analytik společnosti Deloitte v Česku, varuje, že by se situace mohla projevit zpomalením výroby u některých firem. Ty by pak mohly sáhnout k propouštění, zvlášť když už teď výrobci v autoprůmyslu čelí tlaku kvůli oslabující poptávce ze západní Evropy. Zvýšení amerických cel by pak mohlo být poslední kapkou.

Experti se shodují, že česká ekonomika by poklesla maximálně o několik desetin procenta HDP, což se na první pohled nezdá likvidační. Když ale připočteme silnou provázanost s německým průmyslem, který by byl u vyšších cel zasažen mnohem víc (podle institutu Ifo by vývoz Německa do USA klesl o 2,4 procenta), rýsuje se varující scénář. Pokud se skutečně rozběhne obchodní válka v plném rozsahu, může i nevelký český export do Ameriky kvůli dominovému efektu nepříjemně zakolísat – a s ním i některé továrny u nás.

I když bychom tedy snadno mohli podlehnout dojmu, že „velká světová obchodní klání se nás netýkají“, nové tarify Donalda Trumpa by se mohly projevit i v České republice. Otázkou zůstává, nakolik se EU podaří případně vyjednat lepší podmínky, nebo zda přikročí k protiopatřením, která mají Brusel a Washington udržet ve vzájemné rovnováze. Nicméně, firmy ani zaměstnanci by neměli propadat panice – horší scénáře se zatím odehrávají spíše na papíře a reálná čísla ukáže až čas. Přesto však odborníci radí: připravte se i na variantu, že „celní bouře“ zasáhne i naši kotlinu.