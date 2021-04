Hamáček: Vyhoštění 20 Čechů naši ambasádu v Rusku paralyzuje

Ruská reakce na vyhoštění 18 ruských diplomatů z ambasády v Praze je silnější, než Česká republika očekávala, řekl dnes novinářům vicepremiér a šéf diplomacie Jan Hamáček.

Hamáček bude jednat s premiérem Andrejem Babišem o tom, zda je na místě další krok z české strany a kdy ho případně učinit.

Rusko vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády včetně zástupce velvyslance, ze země musejí odjet do půlnoci. Češi vyhoštění z Moskvy by se měli vrátit dnes večer. Česká republika pracuje na vyslání vládního speciálu, koordinuje i odjezd Rusů vyhoštěných z Česka.

„Reakce je silnější, než jsme očekávali. Je to víc diplomatů, než my jsme vypověděli zpravodajských důstojníků,“ konstatoval Hamáček. Dodal, že Česko reakci očekávalo. „Takhle to v diplomacii chodí. Současně ale ČR nic neprovedla a my se stali obětí ruských operací. Rusové možná i tou razancí reakce dávají najevo, jak moc jim vadí, že české bezpečnostní síly rozbily obě rezidentury SVR a GRU,“ uvedl.

O dalším kroku české diplomacie chce s premiérem Babišem Hamáček jednat zejména kvůli vyhoštění zástupce českého velvyslance, které podle Hamáčka směřovalo „o stupeň výš“ než český krok. „Setkám se s předsedou vlády a budeme diskutovat, zda a kdy je třeba přijmout další kroky z české strany,“ uvedl Hamáček.

Vyhoštění ruského velvyslance by bylo nejsilnějším krokem a de facto znamenalo konec diplomatických vztahů. „Toto si nemyslím, že je nejrozumnější, protože přese všechno ambasáda nějak musí fungovat a někdo na té ambasádě být musí, je logické, že velvyslanec. To, že vyhostili jeho zástupce, je něco, na co by ČR reagovat měla,“ prohlásil Hamáček.

O kauze dnes Hamáček informoval své protějšky na Radě pro zahraniční věci (FAC). Reakce označil za potěšující. „Chci poděkovat těm, kdo se už vyjádřili, ty výroky jsou silné a povzbuzující. Ukazuje, že ČR není sama a jsme schopni postupovat jednotně,“ řekl. Dnes se podle něj dají očekávat další vyjádření podpory a bude na jednotlivých státech, zda je doprovodí dalšími kroky.

České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Česko kvůli tomu vyhostilo 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, které považuje za členy ruských zpravodajských služeb. Ruská strana tvrzení odmítá, zareagovala vyhoštěním 20 lidí.

Podle Jana Hamáčka vyhoštění 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě v principu velvyslanectví paralyzuje, řekl to na dnešní tiskové konferenci. Skončil celý politický i hospodářský úsek. Jediné, co nadále funguje, je podle něj konzulární úsek. Vyhoštěn byl i zástupce českého velvyslance Vítězslava Pivoňky.

Ruská federace má dlouhodobě v České republice asi dvojnásobně diplomatů a personálu velvyslanectví, než je tomu u zastoupení Česka v Rusku. Na velvyslanectví Ruské federace v Praze působí kolem 120 zaměstnanců, z toho přes 40 diplomatů. Na českých zastoupeních v Rusku působí kolem šesti desítek zaměstnanců. Na dotaz ČTK to v neděli uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Materiály BIS

Při případném odtajnění materiálu Bezpečnostní informační služby (BIS) o možném zapojení Ruska do výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014 je nutné zajistit i to, aby se Rusko nedozvědělo vše, co Česko o jeho operaci ví. Novinářům to dnes řekl vicepremiér Jan Hamáček. Veřejnost by se ale měla dozvědět dost informací, aby se mohla přesvědčit o správnosti postupu českých úřadů, doplnil.

Premiér Andrej Babiš v neděli serveru Lidovky.cz řekl, že materiál kontrarozvědky dnes projedná a odtajní vláda. „Veřejnost si o tom může pak udělat obraz,“ uvedl. K odtajnění dokumentu má kabinet podle něj kompetenci.

Hamáček řekl, že v otázce odtajnění proti sobě stojí zájem veřejnosti a médií pochopit, co se stalo, a nutnost některé informace nevyzradit. „Budeme se muset dohodnout na vládě, jak naplnit požadavek informování veřejnosti a to, že ruská strana by neměla vědět, co vše víme o té operaci,“ vysvětlil.

Rusko se podle něj bude bránit a nelze vyloučit, že se objeví i dokumenty, které mají českou verzi vyvrátit. „Je tu řada spekulací a dohadů a rychle přijdou i hybridní věci,“ varoval Hamáček před šířením dezinformací. Podotkl, že některá média už nyní publikují informace, které vypadají, že pocházejí ze zpráv v různém stupni utajení.

Doufá, že se kabinetu podaří vyvážit nutnost informovat veřejnost a zároveň udržet některé podrobnosti v tajnosti. „Aby to byl takový objem informací, který přesvědčí občany, že ten krok byl správný. A že se podaří odstranit informace, které by mohly poškodit naše (tajné) služby případně jiné spojenecké služby, které na tom pracovaly,“ uvedl. Návrh má podle něj vládě předložit BIS.