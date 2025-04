Holčičku spoutali a nadrogovali. Policie si ji pak spletla s dospělou

Měla jedenáct let, omezenou schopnost mluvit a nevěděla, co se děje. Policie ji omylem označila za dospělou pacientku z psychiatrie. Co následovalo, šokovalo celou zemi.

Vypadá to jako scéna z noční můry, ale stalo se to doopravdy. Na Novém Zélandu došlo k děsivému omylu, který šokoval celou zemi. Jedenáctiletá holčička s poruchou komunikace byla omylem považována za dvacetiletou pacientku z psychiatrie. Co následovalo, je neuvěřitelné – policisté ji spoutali, odvezli do nemocnice, kde ji zavřeli na psychiatrické oddělení a nadopovali silnými antipsychotiky. A to všechno bez vědomí rodiny, bez ověření totožnosti a bez jediného dokumentu. Dívka, označená ve zprávě ministerstva zdravotnictví jako „Pacientka A“, žije s vývojovým postižením a není schopna běžné verbální komunikace. Když 9. března přecházela most ve městě Hamilton, zahlédla ji policejní hlídka. Policisté si ji okamžitě spletli s jinou osobou – dvacetiletou ženou, která utekla z psychiatrie.

Bez jakéhokoliv ověření ji naložili do auta a odvezli do nemocnice. Tam ji personál přijal na intenzivní psychiatrické oddělení, i přesto, že jedna ze sester poznamenala, že „vypadá jako dítě“. Její protesty nebyly slyšet – nemohla je totiž vyjádřit. Dívka odmítla léky, které jí personál podával – a tady přišel další šok. Místo toho, aby někdo zapochyboval, byla spoutána a injekčně jí byl podán silný antipsychotický lék, který se u dětí téměř nikdy nepoužívá. Zdravotníci jednali s přesvědčením, že jde o dospělou pacientku – a vůbec je nenapadlo, že před sebou mají dítě. Až po více než 12 hodinách někdo konečně pochopil, že došlo k obrovské chybě. Policie kontaktovala rodinu a dívka byla propuštěna.

„Chci se omluvit této mladé osobě a její rodině za traumata a stres, které jsme způsobili,“ řekl Richard Sullivan, vysoký úředník ministerstva zdravotnictví. „Tato zpráva je tvrdá, ale musíme ji číst a učit se z ní.“

Do případu se vložil i premiér Nového Zélandu Christopher Luxon. „Je to neuvěřitelně znepokojivé a bolestivé. Jako rodič se dokážu vžít do situace, která je naprosto strašná. Mám hluboký soucit s rodinou té dívky,“ prohlásil. Celý případ vyvolal vlnu pobouření napříč zemí. Lidé se ptají: Kde byly kontrolní mechanismy? Jak mohl personál i policie přehlédnout, že jde o dítě? Proč nikdo neověřil totožnost, než došlo k podání silných léků? Ministerstvo zdravotnictví slibuje změny v protokolech a školeních, ale otázka zůstává: Co kdyby se nikdo nevšiml? Jak dlouho by dívka zůstala zavřená na psychiatrii, kdyby si někdo neuvědomil svůj omyl?