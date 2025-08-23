Vtělené štěstí! Zářivá Veronika Khek Kubařová se pochlubila krásným miminkem
Herečce se splnil sen a zástup gratulantů se táhne až k obzoru.
Jak vypadá člověk, kterému se splní největší životní sen? Inu, stačí se podívat, jak září štěstím oblíbená herečka Veronika Khek Kubařová, ze které se před několika dny stala maminka.
Jak se její syn jmenuje, zatím neprozradila. Víme ale, že byť je na světě sotva několik dní, už má pořádný úchop!
„NAVŽDY SPOLU. Náš chlapeček. Už pár dní šťastně na světě,“ rozplývala se Veronika na sociální síti.
Hodně zdraví a spokojenosti hned přišel popřát obrovský dav fanoušků a podporovatelů. Mezi nimi i celá řada známých tváří.
„Verunko, já mám takovou radost! Fakt. Tohle je prostě meant to be. Hodně štěstí, zdraví a lásky,“ neskrýval dojetí Jiří Mádl.
„Není lepší zprávy, ať jeho duše září! Posíláme lásku,“ psal herec Jakub Štáfek.
„Ňuňuňuuu. Moooc gratuluju!“ rozplývala se Berenika Kohoutová.
„Ať se máte všichni krásně a jste šťastný a zdravý,“ přidala Eva Adamczyková.
„Veliká gratulace, ještě větší radost. Buďte hlavně zdraví, celá rodina!“ radovala se s maminkou Gabriela Lašková.
Blahopřáli také například Martin Prágr, Patricie Solaříková, Jana Plodková, Hana Vagnerová či Elizaveta Maximová.
A vedle nich také tisíce a tisíce fanoušků.
